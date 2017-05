Von Matthias Christler und Irene Rapp

Der VW-Abgasskandal, Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge und eine aktuelle Studie, die von 108.000 Toten pro Jahr durch Diesel-Abgase spricht. Wie sehr verunsichert das den Konsumenten?

Zunächst weniger, als man denkt, zumindest, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, was die Diesel-Pkw-Neuzulassungen in Österreich im April 2017 betrifft. Demnach wurden laut Statistik Austria 15.134 Diesel-Pkw neu zugelassen, was im Vergleich zum April 2016 einem Rückgang von 16,3 % entspricht. Allerdings betrug der Rückgang im Jänner 2017 zum Vergleichsmonat des Vorjahres nur 0,6 %, im Februar 2017 gab es ein Plus von 2, im März 2017 ein Plus von 3,9 %. „Die Unsicherheit kommt zwar im Markt an, aber die Rückgänge bei den Neuzulassungen bewegen sich im einstelligen Prozentbereich", sagt Dieter Unterberger, Gremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Tirol.

Ist der Kauf eines Diesel-Pkw noch eine gute Entscheidung?

„Wir beantworten diese Frage noch immer mit einem klaren Ja, und zwar, wenn man mit diesem Fahrzeug 12.000 bis 15.000 Kilometer pro Jahr fährt. Denn ein Diesel-Pkw ist von der Anschaffung her grundsätzlich teurer", sagt Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC. Alle erhältlichen Neuwagen erfüllen die Euro-6-Norm (mit dieser Abgasnorm werden Grenzwerte für den Ausstoß von Luftschadstoffen festgelegt). „Wer sich jetzt einen neuen Diesel kauft, kauft ein sauberes Fahrzeug. Das Problem sind die Gebrauchtfahrzeuge, der Altbestand", sagt Wiesinger. Allerdings stießen in Tests auch die neuen Diesel-Pkw im Realbetrieb — und nicht im Labor — ein Vielfaches der erlaubten Stickoxid-Mengen aus.

Sollten Besitzer von Diesel-Autos so schnell wie möglich verkaufen?

Es kommt darauf an, wo man wohnt. Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen untersucht die Entwicklung von Diesel-Fahrzeugen. Er empfiehlt Diesel-Besitzern, die in Großstädten leben, wo über Fahrverbote diskutiert wird, über einen Verkauf nachzudenken. In ländlichen Gebieten jedoch wird der Diesel-Motor — vor allem neuere Modelle — nicht allzu viel an Wert verlieren: „Dort gilt noch ein paar Jahre das Motto: Augen zu und durch."

Der böse Diesel, der gute Benziner — kann man das so sagen?

Nicht ganz. Da der Treibstoffverbrauch bei Diesel-Fahrzeugen geringer als bei Benzinern ist (weil sich aus einem Liter Diesel mehr Energie herausholen lässt), sollen sie weniger Kohlendioxid (CO2) produzieren. Dieses Argument stellt Uni-Professor Dudenhöffer in Frage. „Bei objektiver Betrachtung ist der klimafreundliche Diesel ein Märchen", verweist er darauf, dass der CO2-Ausstoß generell falsch berechnet werde. Da Liter eine beliebige Einheit sei, müsse man den Energieinhalt, der in einem Liter des Kraftstoffes steckt, als Berechnungsgrundlage heranziehen. „Und pro eingesetzter Energieeinheit setzt Diesel mehr CO2 frei als Benzin", rechnet er vor.

Unbestritten ist, dass bei Diesel-Fahrzeugen der Stickoxid-Ausstoß höher ist. Stickoxide sind gasförmige Verbindungen, die die Atemwege reizen und zu chronischen und tödlich verlaufenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. „Umso unverständlicher ist, dass Diesel gegenüber Benzin immer noch steuerlich bevorzugt wird", sagt Ulla Rasmussen vom VCÖ.

Zahlen & Fakten

4,8 Millionen: In Österreich sind rund 4,8 Mio. Pkw zugelassen - rund 57 Prozent davon werden durch Diesel angetrieben.

In Österreich sind rund 4,8 Mio. Pkw zugelassen - rund 57 Prozent davon werden durch Diesel angetrieben. 1992: Seit diesem Jahr zahlt man in Diesel weniger Mineralölsteuer (Diesel: 40 Cent/Liter, Bezin 48 Cent/Liter)

Seit diesem Jahr zahlt man in Diesel weniger Mineralölsteuer (Diesel: 40 Cent/Liter, Bezin 48 Cent/Liter) 4,6 Millionen: Dieselfahrzeuge stoßen 4,6 Mio. Tonnen Stickoxide mehr pro Jahr aus, als sie nach den Grenzwerten dürften.

Dieselfahrzeuge stoßen 4,6 Mio. Tonnen Stickoxide mehr pro Jahr aus, als sie nach den Grenzwerten dürften. 2025: Laut Schweizer Bank UBS könnten inm Jahr 2025 in Europa nur noch 10 Prozent der verkauften Fahrzeuge dieselbetrieben sein.

Kann man seinen alten Diesel nachrüsten — also sauberer machen lassen?

Die Meinungen dazu sind unterschiedlich. Die Hersteller führen u. a. an, dass ein effizientes Nachrüsten älterer Fahrzeuge u. a. auf die Leistung gehen würde. „Das Problem ist, dass es derzeit keine fertigen Bausätze gibt, das Nachrüsten wäre eine Bastelei", sagt Wiesinger. Beim ÖAMTC will man daher nun gemeinsam mit der Technischen Universität Wien testen, inwieweit ein Nachrüsten möglich ist und welche Veränderungen bei den Abgaswerten das bringen könnte.

In vielen deutschen Städten wird ab Überschreitung bestimmter Grenzwerte über temporäre Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge nachgedacht. Was ist davon zu halten?

Der ÖAMTC spricht sich gegen Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge aus. Einen Grund dafür nennt Wiesinger: So gebe es zahlreiche Studien, dass die Stickoxid-Belastung in den Städten um 30 % gesenkt werden könnte, „wenn man einen flüssigeren Verkehr zulässt, also mehr auf die grüne Welle setzt". Seiner Meinung nach brauche es den Diesel auch, um die CO2-Ziele zu erreichen. Sein Vorschlag: „Man muss im Gebrauchtwagenmarkt etwas tun, sollte Käufern z. B. einen öffentlich geförderten Kredit zu null Zinsen geben, damit er mit seinem Fahrzeug in eine bessere Abgasklasse kommt." Der VCÖ wiederum fordert, Diesel-Pkw mit hohen Stickoxid-Werten auf Kosten der Hersteller nachzurüsten.

Wie reagiert die österreichische Politik auf den in Verruf geratenen Diesel?

Umweltminister Andrä Rupprechter (VP) sagte im Dezember in einem TT-Interview, dass die Diesel-Privilegien aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll seien. Ende März konkretisierte er seine Pläne: Demnach sollen nicht die steuerlichen Begünstigungen für den Diesel wegfallen, eher denke er an den anderen Weg: „Indem man die höhere Benzinsteuer auf das Niveau von Diesel anpasst." Ob das ad acta gelegt wird, dürfte sich nach den Neuwahlen zeigen.

Rüsten Unternehmen, die auf Diesel-Pkw angewiesen sind (zum Beispiel im Taxi-Geschäft), jetzt um?

Das sei nicht nötig. Davon geht Anton Eberl aus, er ist Gesellschafter der 5311-Funktaxi-Zentrale und stv. Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer. Derzeit würden 60 % der in Innsbruck eingesetzten Taxis mit Diesel angetrieben, 30 % mit Gas, 10 % mit Hybridantrieb und nur eine Handvoll mit Benzin. „In der Branche weiß man schon länger, dass die Werte beim Treibstoffverbrauch nicht so sind, wie sie angegeben wurden. Aber wir als Taxi-Unternehmer müssen auf die Kosten schauen und da ist der Diesel immer noch billiger", erklärt Eberl. Ein Umstieg auf E-Autos kommt für ihn noch nicht in Frage: weil die Förderungen zu gering seien, sich der Wiederverkaufswert in zwei, drei Jahren noch nicht abschätzen lasse und die Reichweite der E-Autos für die Verwendung als Taxis noch nicht ausgelegt sei.

Auf welches „Pferd" — Benzin, Diesel oder Elektro — setzen die Autohersteller?

Autobauer Volvo überraschte vergangene Woche mit der Nachricht, nicht mehr in die Entwicklung neuer Diesel-Motoren zu investieren. Andere Autobauer, zum Beispiel BMW und VW, halten weiterhin an der Technologie fest und wollen neue Motoren umweltfreundlicher machen.