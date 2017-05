Von Ferry Batzoglou

Athen – Michalis Routzakis, 66, offenes Hemd, mittelgroß, schlank, ist müde. Er wühlt in einem Plastiksack aus dem Supermarkt. Endlich hat er die Arznei gefunden, die er um diese Zeit unbedingt nehmen muss. Täglich. Der Grieche erlitt 2013 mehrere Herzinfarkte. Er braucht rund 300 Euro für Medikamente. Jeden Monat. Das ist sein Eigenanteil, den er zu zahlen hat, obgleich ihm ein Behinderungsgrad von 80 Prozent bescheinigt worden ist. Das Geld hat er nicht. Sein Einkommen beträgt: null Euro. Auf seine Rente wartet er noch. Um die Medikamente gratis zu beschaffen, macht er sich auf den Weg zu einer Sozialklinik. Sie versorgt Tausende bedürftige Patienten.

Routzakis ist tief gefallen. Der Ökonom war Top-Manager in diversen Baufirmen, verdiente 7000 Euro im Monat, vierzig Jahre lebte er mit seiner Familie im reichen Norden Athens, zwei seiner drei Kinder haben in London studiert. Zum Verhängnis wurde ihm eine Investition in eine Windparkanlage auf dem Peloponnes. Sein Geschäftspartner, eine große französische Firma, ließ ihn im Stich, als die desaströse Krise in Hellas ihren Anfang nahm. So verlor Routzakis sein Hab und Gut. Er musste seine Häuser verkaufen, die Ölbilder, den Familienschmuck. Was sich tief ins Gedächtnis seiner Frau Erofili, früher Verkäuferin, nun ebenfalls arbeitslos, eingegraben hat: „Der schlimmste Moment war, als wir unsere Eheringe verkaufen mussten.“ Das Paar brauche etwa 1500 Euro im Monat, um über die Runden zu kommen, so Routzakis. Das Geld kriegen sie von Verwandten, auch aus dem Ausland. Sie schämen sich dafür. Aber es geht nicht anders. Denn in Hellas existiert keine Grundsicherung. Das Arbeitslosengeld wird höchstens 24 Monate bezahlt. Routzakis’ Lage wird sich auch nicht verbessern, nachdem die Athener Links-Rechts-Regierung unter Alexis Tsipras nach Verhandlungen mit Griechenlands öffentlichen Geldgebern ein neues Sparpaket durchgepeitscht hat. Es ist das neunte Sparpaket, das seit 2010 verabschiedet worden ist.

Es ist ein Konvolut voller Grausamkeiten für Rentner und Pensionäre, Freiberufler, Lohn- und Gehaltsempfänger, Privathaushalte sowie Mittellose und Arbeitslose. Das Motto: Renten und Zulagen für Hilfsbedürftige runter, Steuern rauf. Es gibt auch Steuern auf Steuern. Die Sparmaßnahmen werden stufenweise ab 2018 umgesetzt. Sparvolumen bis 2021: 5,4 Milliarden Euro. Das gesamte Sparvolumen aller Sparpakete seit Tsipras’ Machtübernahme 2015 erreicht 14 Milliarden Euro. Obschon klar ist, dass auch das 9. Sparpaket die Wirtschaft wohl abwürgen wird, sprüht die Regierung Tsipras mit Blick auf Hellas’ Wachstumsperspektiven vor Zuversicht. Das griechische Bruttoinlandsprodukt soll heuer um 1,8 Prozent wachsen, 2018 um 2,4 Prozent, 2019 um 2,6 Prozent. Nur: Die griechische Wirtschaftsleistung brach von 2008 bis 2013 um kumuliert 27,3 Prozent ein, von 2014 bis 2016 stagnierte sie. Die Arbeitslosigkeit soll von 23 Prozent auf 16,3 sinken. Nicht nur Zweifler verweisen darauf, dass Hellas seit Oktober 2016 wieder in die Rezession gerutscht sei.

„So lange und so hart hat noch kein Land sparen müssen. Nicht einmal Länder, die Kriege vom Zaun gebrochen haben, wurden so sehr bestraft“, polterte Georgios Kavvathas von der Griechischen Vereinigung der Händler und Mittelstandsunternehmen. Was auch Kavvathas weiß: Die eingebrochene Inlandsnachfrage in Griechenland wird sich bis 2021 mit diesem Sparkurs kaum erholen. Der Privatkonsum macht mehr als 70 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung aus. Einmalig in Europa: Seit 2013 weisen die hellenischen Haushalte eine negative Sparquote auf. Will heißen: Die Griechen zehren von ihren Rücklagen. Zum Vergleich: Die EU-Länder weisen eine Sparquote von rund 10 Prozent auf.

Dem Dauersparen in Athen zum Trotz: Die Staatsschulden werden 2021 höher als Ende 2009 sein. Damals ging der griechische Staat faktisch bank­rott. Konkret belief sich die griechische Staatsschuld Ende 2009 auf 299 Milliarden Euro, 2021 wird sie auf 316 Milliarden Euro gestiegen sein. Dies prognostiziert die Regierung Tsipras. Tsipras’ Narrativ lautet hingegen: Das sei „das letzte Opfer“, das die Griechen bringen müssten. Diesmal wirklich.