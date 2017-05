Klagenfurt, Wattens – Der Bund fördert vier sogenannte Innovationswerkstätten in Wien, Oberösterreich, Tirol und Kärnten. Wie Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) am Freitag in Klagenfurt vor Journalisten sagte, werden insgesamt drei Millionen Euro investiert. Das Augenmerk soll auf die Vernetzung von jungen Unternehmen untereinander oder mit alteingesessenen Firmen gelegt werden.

Die vier Konzepte, die den Zuschlag erhalten haben, konnten sich unter insgesamt zehn Bewerbern durchsetzen. Eine davon ist der „Innovation Campus“ in Wattens, ein Projekt der „Destination Wattens“. Das Gründerzentrum ist ein Unternehmens- und Kreativzentrum für Gründer, Start-Ups sowie produzierende und dienstleistende Unternehmen. Der Fokus, so Geschäftsführer Matthias Neeff, liege dabei auf Technologie, Innovation, regionale Wertschöpfung und nachhaltigem Wachstum. Die Laufzeit einer Innovationswerkstatt beträgt fünf Jahre. Gefördert werden maximal 50 Prozent der Kosten, insgesamt bis zu einer Million Euro je Innovationswerkstatt.

Wie der Betrieb in einer Innovationswerkstatt konkret aussehen kann, erklärte der Kärntner Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl am Beispiel Klagenfurt, wo die Werkstatt in ausgedienten Busgaragen entsteht: „Jedes Unternehmen, ob groß oder klein, das eine Idee für eine Innovation hat, kann herkommen. Hier kann man Prototypen entwickeln, sich vernetzen oder die Räume nutzen.“ (APA, hu)