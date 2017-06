Von Verena Langegger

Innsbruck – Die Internet-Nutzung hat in den letzten zehn Jahren in Tirol massiv zugenommen. Während 2006 noch 59 Prozent der Tiroler und Tirolerinnen im Alter von 16–74 Jahren Zugang zum Internet hatten, surfen mittlerweile 86 Prozent regelmäßig im Internet. Die Zahl der Internet-Nutzer ist laut einer Studie der KMU-Forschung von rund 310.000 im Jahr 2006 auf ca. 480.000 im Jahr 2016 angestiegen. Das ist ein Wachstum von rund 170.000 Internet-Nutzern, also eine Zunahme von 55 Prozent.

Mit dieser Zunahme der Internet-Nutzung nimmt naturgemäß auch der Handel im Internet zu. Barbara Thaler, Chefin der „Agentur für digitale Sichtbarkeit“, will in der Wirtschaftskammer die Digitalisierung pushen und Unternehmer unterstützen. „Das heißt nicht, dass jeder Händler sofort einen Online-Shop braucht“, erklärt Thaler: „Aber jeder Händler braucht einen digitalen Vertrieb.“ Egal ob auf Amazon oder Facebook, die digitale Präsenz sei wichtig.

Für Thaler sind Internet-Verkaufsplattformen wie Amazon an sich kein Problem. „Wenn österreichische Händler auf Amazon verkaufen, dann bleiben die Steuern in Österreich.“ Problematisch sei ein Einkauf am so genannten Amazon Marketplace, diese Käufe würden von Amazon dort versteuert, wo die Plattform ihren Standort habe und das sei nicht Österreich . Thaler wünscht sich, dass dies auf europäischer Ebene geregelt werde. Amazon sei also als Vertriebskanal für Händler also durchaus positiv. Die Kammer will Händler zudem unterstützen und beraten, welche Produkte sich für die einzelnen Vertriebskanäle eigneten. Denn: Zu „nischenartige“ Waren seien auf Amazon nur schwer zu verkaufen, sagt Internetexpertin Thaler.

Die mobile Internet-Nutzung spielt also eine immer größere Rolle. Die am häufigsten benutzten Geräte für den Internet-Zugang sind mittlerweile Smartphones. 67 Prozent der Tiroler nutzen das Internet mittlerweile über ihr Smartphone. An zweiter Stelle liegen – laut Studie – mit Laptops und Tablets ebenfalls „Mobil-Devices“.

Und es wird mittlerweile auch fleißig eingekauft im Internet. 58 Prozent der Tiroler shoppen per Mausklick. 2006 waren es noch rund 32 Prozent, die im Netz einkauften. Die Zahl der Online-Shopper hat sich in Tirol also von rund 170.000 im Jahr 2006 auf ca. 320.000 2016 nahezu verdoppelt, das ist immerhin ein Plus von rund 150.000 Einkäufern im Internet (+88 Prozent). Besonders häufig werden Bekleidung und Sportartikel eingekauft (41 Prozent). An zweiter Stelle liegen Online-Buchungen von Urlaubsunterkünften, gefolgt von Büchern, Zeitschriften und E-Books.

22 Prozent der Tiroler bestellen online auch ihre Tickets für Veranstaltungen. Deutliche Zuwächse verzeichnet der Internet-Einkauf von Möbeln oder Spielwaren. Immer mehr Tiroler kaufen auch Filme und Musik im Internet. „Für die Händler geht es um die Präsenz im Netz“, sagt auch der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol, Alois Schellhorn. „Der Handel muss mittlerweile viele Marktplätze aufmachen und diese nutzen.“ Besonders beliebt sei etwa auch das System „click&collect“, also online ein Produkt bestellen und es dann im Geschäft abholen. Doch der Handel werde sich noch weiterentwickeln, sagt Schellhorn.

In einem Amazon-Supermarkt in Seattle könnten die Kunden etwa hineingehen, sich ein Sandwich nehmen und wieder hinausgehen. Gezahlt wird mit dem Smartphone. Dieses wird beim Betreten und Verlassen des Ladens an Sensoren gehalten. Wieder andere Sensoren erkennen das Sandwich. Was uns erwartet? Viel Technik, viel Überwachung und ganz sicher keine Kassiererinnen mehr. Problem: Wenn der Akku des Handys leer ist, klappt das Einkaufen nicht.