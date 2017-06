Von Alois Vahrner

Kufstein – Die Geschichte der Glasmacher-Dynastie Riedel reicht 261 Jahre bis 1756 zurück. Damals wurde in einem Wald in Nordböhmen die erste Glashütte in Betrieb genommen. In Tirol sind die Riedels seit dem 3. März 1957 aktiv, nachdem der nach dem Krieg aus einem Zug am Brenner gesprungene Claus Riedel die marode Glashütte in Kufstein übernahm – mit finanzieller Hilfe der ursprünglich ebenfalls aus Böhmen stammenden Familie Swarovski:

Claus Riedel und dann sein Sohn Georg Riedel machten aus dem Unternehmen eines mit Weltruf. Im Jahr 2004 übernahm Riedel die deutschen Glashersteller Nachtmann und Spiegelau, seither habe man 100 Mio. Euro in die Standorte investiert. Zuletzt setzte die Gruppe mit insgesamt 1000 Mitarbeitern etwa 250 Mio. Euro um. Pro Jahr werden etwa 50 bis 60 Millionen Gläser und Karaffen (davon etwa 30 Millionen unter der höchstpreisigen Marke Riedel) in weltweit 127 Länder geliefert.

„Es ist tatsächlich eine Art Reich, in dem die Sonne nie untergeht“, sagt Georg Riedel zum Umstand, dass in allen Kontinenten aus Riedel-Gläsern getrunken wird. Vor gut vier Jahren hat er die Führung der Gruppe an Maximilian Riedel und damit an die bereits 11. Generation der Dynastie übergeben. Vater und Sohn zeigten sich gegenüber der TT überzeugt, dass das Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft sei – und beide gaben bei der gestrigen 60-Jahr-Feier in Kufstein ein klares Bekenntnis zum Standort mit seinen 130 Mitarbeitern (aus übrigens 25 Nationen) ab. Kufstein sei das Herz der Gruppe und das einzige Werk der Gruppe, wo Gläser noch mundgeblasen werden. Zudem ist in Tirol der Vertrieb angesiedelt.

Zu schaffen macht dem Unternehmen der massive Preisdruck in der Branche, ebenso die Verunsicherung vieler Konsumenten etwa durch den Brexit oder die Politik von US-Präsident Trump, sagt Maximilian Riedel. Auch die Umwälzungen im Handel teils weg vom wichtigsten Kanal Fachhandel zu Internet-Riesen wie Amazon bringe eine gewaltige Herausforderung.

Riedel versucht dem mit ständigen Innovationen (etwa der erfolgten Komplett-Umstellung auf bleifrei, konkret von Bleiglas auf Kristallglas), offensiver Markenpflege und auch verstärkter Automatisierung bzw. Produktions-Vergaben an andere Hersteller zu begegnen. Und auch mit harten Einschnitten: Das Nachtmann-Werk in Frauenau in Niederbayern (bisher etwa 200 Mitarbeiter) wird bis Mitte 2018 zugesperrt.

In Kufstein habe man indes als Weltinnovation ein neues Verfahren zum Blasen von farbigen Gläsern entwickelt, so Riedel. „Hier können Kunden wie bei Autos ihre Farben und Designs bestellen, die Lieferzeit beträgt teilweise bis zu drei Monate.“ Zum 60-Jahr-Jubiläum wurde eine Dauerausstellung „Glaskabinett“ zu den Höhepunkten in Kufstein ins Leben gerufen.