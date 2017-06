Von Stefan Eckerieder

Innsbruck, Wien – Pralle Sonne, hohe Temperaturen: Wer im Sommer auf einer Baustelle arbeitet, tut das unter extremen Bedingungen. Das bestätigt die Statistik: Je heißer es ist, desto stärker steigt die Zahl der Arbeitsunfälle. Die Gewerkschaft fordert, bei Arbeiten im Freien bei Bedarf die Hitzeregelung anzuwenden.

Der Bau ist die von der Hitze am stärksten betroffene Branche, heißt es von Seiten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) auf TT-Anfrage. Es zeige sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Arbeitsunfällen und hohen Außentemperaturen. So zählte die AUVA am 11. Juni – dem heißesten Tag des Jahres 2016 – auch am meisten Arbeitsunfälle am Bau (129). Gleich dahinter folgt der zweitheißeste Tag (12. September) mit 125 Arbeitsunfällen.

An einen Zufall will man bei der AUVA nicht glauben. Bei Temperaturen von 30 Grad sinken Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit um ein Viertel, bei 35 Grad sei bereits mit einer Leistungseinbuße von 50 Prozent zu rechnen, erklärt die Versicherung. Fehlerhäufigkeit und Unfallrisiko steigen. Bei Arbeiten im Freien, überwiegend im Bauwesen, steige im Juli die Zahl der Arbeitsunfälle um zehn Prozent.

Die Gewerkschaft fordert daher von den Arbeitgebern, Rücksicht zu nehmen und die Hitzeregelung anzuwenden. Diese besagt, dass bei plus 35 Grad Hitze das Arbeiten im Freien eingestellt werden kann. Die Entscheidung dazu liegt beim Arbeitgeber. Immer wieder würden aber auch Arbeitnehmer die Hitze unterschätzen.

„Im Sommer 2013 hat es sogar Hitzetote auf Baustellen gegeben. Deshalb haben wir diese Regelung eingeführt“, sagt Josef Muchitsch, Chef der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) im Gespräch mit der TT. Als Anreiz erhalten die Arbeiter 60 Prozent des Stundenlohns für die Ausfallzeit. Die Zahlen der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse zeigen, dass die Regelung immer häufiger angenommen wird. Während im Jahr 2013 österreichweit an 15 Hitzetagen 27.600 Arbeitsstunden mit der Hitzeregelung verrechnet wurden, waren es 2015 an 14 Hitzetagen bereits mehr als 44.000 Stunden.

Um die Ausfallzeiten gering zu halten, schlägt Muchitsch vor, an Hitzetagen den Arbeitsbeginn in die kühleren Morgenstunden vorzuverlegen.