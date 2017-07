Von Verena Langegger

Innsbruck – Seit Abschaffung der Erbschaftsteuer 2008 gibt es keine genauen Zahlen. Es werde nur mehr geschätzt, was an Vermögen und Immobilien vererbt wird, sagt Matthias Raftl von der Bank Austria. Die Summen werden aber immer höher. „Unsere Einschätzung besteht darin, dass aktuell rund 15 Milliarden Euro reines Geldvermögen plus rund 10 Milliarden Euro an Immobilienvermögen jährlich in Österreich vererbt werden.“

Hoher Anstieg der Erbfälle bis 2030

Derzeit wird es immer mehr. 2010 wurden laut Zahlen der Wirtschaftsuniversität Wien noch acht Milliarden Euro vererbt, 2035 sollen es 20 Milliarden sein. Statistiker und Ökonomen erklären, dass in Österreich schon bald die „Generation der Erben“ am Zug sei. Zu verdanken haben die 30- bis 50-Jährigen den künftigen Geldsegen einer Eltern- und Großelterngeneration, die ihren Wohlstand – anders als ihre Vorfahren – nicht durch Weltkriege oder Hyperinflation verloren haben.

Die fünfziger Jahre waren die Jahre des Wirtschaftswachstums, der starken Konjunktur und der Vollbeschäftigung. Reichtum und Wohlstand befinden sich also aktuell bei der Generation der (angehenden) Pensionisten. Bis 2030 werden also die Zahl der Erbfälle und auch die Höhe der Erbschaften stark ansteigen, erwarten Ökonomen. Für Michael Posselt von der Beraterfirma Finanzwerkstatt ist Erben daher durchaus auch ein wirtschaftlicher Faktor, der die Erbengeneration zu Wohlstand führen wird. „Unsere Eltern und Großeltern haben das Land aufgebaut, jetzt wird der Wohlstand weitergegeben.“

Trotzdem, Reichtum ist für jeden Menschen etwas anderes. Der eine will weniger Stress, der andere ein großes Auto oder eine Wohnung im Dachgeschoß. Egal in welcher Dimension sich Reichtum für den Einzelnen abspiele, ein Wunsch sei aber immer dabei, sagt Posselt: finanzielle Unabhängigkeit. Denn viel Geld zu haben, impliziere für fast jeden, tun zu können, was immer man will.

Für den Experten Posselt gibt es aber auch eine Kennzahl für Reichtum, diese liegt bei 10 Millionen Euro. Darunter sei man aber zumindest „gut situiert“. In puncto Reichtum gebe es auch ein Ost-West-Gefälle, die Tradition des Eigenheimes mache die Tiroler – trotz im Bundesschnitt niedriger Gehälter – zumindest zu wohlhabenden Menschen. Der Grund: Zwei Drittel hätten ein Eigenheim, und das gebe es selten unter 250.000 Euro.

Altersarmut: Wenig Zahlen über „reiche Ältere“

Meist wird mit dem Erbe auch gut umgegangen, verprasst werde wenig, der Besitz solle – wenn nicht vermehrt –, dann zumindest erhalten werden. Geerbt werde meist in einem Alter, in dem schon weitsichtig und bedacht mit viel Geld bzw. Besitz umgegangen werde, sagt Posselt: Die wenigsten Menschen erben in Jugendjahren. Die Altersstruktur der Erben ist also ausschlag- gebend für die Vernunft.

Um etwas vererben zu können, muss Vermögen da sein. Es gibt also durchaus nicht nur die Altersarmut. Es existieren auch die reichen Älteren. Während es aber Daten über Armut im Land gebe, sind wenig Zahlen über Reichtum verfügbar. Ein Mitgrund ist das Bankgeheimnis. Dieses machte Wohlstand – bis zu seiner Abschaffung im Oktober 2016 – quasi zu einem Mysterium. Zahlen über Vermögen gibt es mangels Vermögenssteuern nicht, und was Immobilien und Grundstücke eigentlich wert sind, wollte seit dem Jahr 1973 niemand mehr genau wissen. Seit damals wurden Villen, Bauernhöfe und Zinshäuser nach dem so genannten Einheitswert bemessen. Derzeit wird der steuerliche Wert von Grundvermögen neu bemessen, bis Herbst 2017 sollen die Berechnungen abgeschlossen sein.

Ein Forscherteam der Wiener Wirtschaftsuniversität um Stefan Humer wertete eine Datensammlung der Österreichischen Nationalbank aus und kam zum Ergebnis, dass die Reichtumskonzentration noch stärker sei als bisher angenommen. Vermögend sei eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe, allein die reichsten fünf Prozent ragen mit einem durchschnittlichen Nettovermögen (abzüglich der Schulden) von 2,56 Millionen Euro deutlich hervor. Den „kleinen Häusl­bauer“ gebe es gar nicht so oft, 50 Prozent der Österreicher wohnen zur Miete. Einkünfte aus Kapital, Zinsen, ­Aktien oder Mieten spielen für die meisten keine Rolle. Nur das reichste Prozent bessert damit sein Einkommen auf. Auch der Besitz von Unternehmen bzw. deren Anteilen ist ein Privileg der reichsten fünf Prozent. Am meisten Aufschluss über die Vererber im Land gibt die Aufschlüsselung nach Berufsgruppen: Landwirte seien etwa sehr häufig in den obersten zehn Prozent zu finden.

Und: Erben macht zumeist nur diejenigen reicher, die ohnehin schon etwas haben. „Denn nur Reiche können etwas weitergeben“, erklärt Finanzdienstleister Michael Posselt.