Wien – Bei der Präsentation des Masterplans für den ländlichen Raum hat Agrarminister Andrä Rupprechter (ÖVP) die Dezentralisierung als wichtigen Punkt hervorgehoben. So sollen Bundesbehörden nicht mehr nur in Wien angesiedelt sein. „Zumindest jene, bei denen es sinnvoll ist“, sagte Rupprechter. Als Beispiel hierfür nannte er etwa das Bundesamt für Wasserwirtschaft, das bereits am Mondsee angesiedelt wurde.

Auch das Justiz- sowie das Innenministerium seien zu solchen Schritten bereit, sagte Rupprechter. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will etwa im Zuge des Sicherheitspakets 200 Beamte in Niederösterreich ansiedeln.

Insgesamt sollen in den nächsten Jahren zehn Prozent der 68 Zentralstellen in ländliche Regionen ausgelagert werden, was 3500 Dienststellen im ländlichen Raum bringen soll. „Die 3500 Stellen sind realistisch“, sagt Peter Bußjäger, Direktor des Innsbrucker Instituts für Föderalismus. Das Institut hat sich in einer Studie ebenfalls mit dem Thema Dezentralisierung beschäftigt. Dabei gehe es nicht darum, Zweigstellen im ländlichen Raum zu errichten, sondern die Hauptquartiere dorthin zu verlagern, betont Bußjäger. Neben dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtgericht seien etwa auch das Bundesumweltamt und das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen für eine Verlagerung geeignet. Ministerien als solche sind hingegen verfassungsmäßig in Wien verortet. „Auf die Ängste der Mitarbeiter einzugehen, ist die eigentliche Herausforderung. Wie motiviere ich sie, aufs Land zu ziehen?“, erklärt der Föderalismusforscher. Er plädiert dafür, Institutionen mit einem hohen Anteil von Menschen, die bald in Pension gehen, als Erstes für eine Umsiedelung ins Auge zu fassen.

Laut Peter Filzmaier befinden sich derzeit 65 von 68 Zentralstellen des Bundes in der Hauptstadt. Was es nicht brauche, sei ein Föderalismusministerium, findet Rupprechter. Die Agenden seien in seinem Ressort gut aufgehoben, dies könne man weiterentwickeln. (ecke)