Innsbruck – Nicht erst seit dem Platzen der Immobilien-Blase am Beginn der Finanzkrise 2008/09 weiß man, dass der Immobilienmarkt besonders attraktiv für Spekulationen ist. Warum aber solche Blasen entstehen, dieser Frage gingen nun die Wirtschaftswissenschafter Leonhard Dobusch, Universität Innsbruck, und Sebastian Botzem, Universität Bremen auf den Grund.

In ihrer Studie identifizierten sie die Kreditvergabepraktiken von Banken als Treiber der Blasenbildung. „Überspitzt formuliert ist es für mich als Privatperson zunächst einmal nicht wichtig, in welchem Verhältnis sich diese Gebühren aus Kosten für die Krediterrichtung oder Zinsen genau zusammensetzen, sondern eher die Frage: Was kostet mich diese Finanzierung effektiv?“, sagt Dobusch. Anders würden das aber die Banken und andere Finanzdienstleister sehen.

Bei jedem Kredit, den ein Institut vergibt, verlangt es nicht nur Zinsen, sondern auch Kreditvergabegebühren. Diese orientieren sich an der Kredithöhe und können bis zu zehn Prozent des benötigten Geldes betragen. Im Gegensatz zu den Zinsen sind diese Gebühren sofort fällig und spülen damit unmittelbar Geld in die Kassen. Die Krux dabei: Die Banken spekulieren auf steigende Immobilienpreise und bewerten die Immobilien auch teurer. Die Immobilienunternehmen wollen wiederum immer neue teure Immobilien in ihrem Besitz haben und nehmen dafür weitere Kredite auf. Die Immobilie wird dabei nicht verkauft. Wegen der steigenden Gebühreneinnahmen ignorieren die Banken das Risiko eines Kreditausfalls. Weil viele Unternehmen in der Branche so handeln, steige zugleich die Gefahr einer Immobilien-Blase.

Dobusch fordert deshalb eine Deckelung der Gebühren, was laut dem Ökonomen dieser kurzfristigen Denkweise der Banken die Attraktivität nehmen würde. (TT)