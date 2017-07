Innsbruck – Österreich sei ein Mobilfunkland, der Konkurrenzkampf ausgeprägt. Derzeit würden 35 Marken um Kunden buhlen, schildert Jan Trionow, Chef des Mobilfunkers Hutchison Drei Austria. „Die virtuellen Netzbetreiber haben den Preiswettbewerb angeheizt. Der Markt ist so heiß umkämpft wie nie“, betont der Manager. Die Entwicklung der Netze bleibe allerdings an den großen Anbietern hängen. In Österreich gebe es pro Einwohner dreimal so viele Mobilfunkmasten wie in Deutschland und damit dreimal so hohe Kosten. Gleichzeitig seien die Tarife um das Dreifache günstiger als beim deutschen Nachbarn.

Damit Roboterautos, Industrie 4.0, virtuelle Realität oder das so genannte Internet der Dinge, bei dem auch Geräte des Alltags miteinander vernetzt sind, reibungslos funktioniert, wird die nächste Mobilfunkgeneration 5G aufgebaut. Die nötigen Frequenzen dafür sollen laut Regulierungsbehörde RTR im 2. oder 3. Quartal 2018 versteigert werden. RTR-Chef Johannes Gungl erwartet, dass sich für 5G nicht nur die drei Mobilfunkbetreiber bewerben, sondern auch regionale Breitbandanbieter.

Bei den letzten beiden großen Auktionen für UMTS und die „Digitale Dividende“ hatte die Branche heftig kritisiert, dass die Lizenzen viel zu teuer versteigert worden seien und damit Geld für Investitionen fehle. Wobei: Von den zwei Milliarden Euro, die Telekom Austria, T-Mobile und „3“ für die „Digitale Dividende“ gezahlt haben, erhalten sie eine Milliarde Euro in Form der „Breitbandmilliarde“ wieder zurück.

„Wenn Österreich bei 5G dabei sein will, müssen die Kosten für die Frequenzen im Rahmen bleiben und dürfen nicht in die Milliarden gehen“, warnt „3“-Chef Trionow. Andernfalls drohe der Branche dieses Geld für den Ausbau des wichtigen 5G-Netzes zu fehlen. „Teure Frequenzen sind eine Steuer auf Mobilfunk. Man sollte die Branche aber nicht zusätzlich besteuern, sondern fördern“, kritisiert Trionow. „Lieber würden wir das Geld in den Netzausbau stecken, als Abgaben abzuführen.“

Rund drei Mrd. Euro dürfte der Aufbau des 5G-Netzes in Österreich die Mobilfunkunternehmen kosten, meint Trionov. „Wo sollen die Umsätze dafür herkommen?“, fragt Trionow. Daher müssten den Mobilfunkern neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden. „Es muss möglich sein, verschiedene Preise für unterschiedliche Qualität zu verlangen“, fordert der Manager: „Derzeit ist das aufgrund der Regulierung nicht möglich.“

Wer also schneller im Internet surfen will, soll künftig mehr zahlen? Es gehe darum, etwa beim autonomen Verkehr sicherzustellen, dass es bei der Datenübertragung zu keinen Verzögerungen kommt. Oder darum, den Anwendungen für virtuelle Realität die nötige Bandbreite bereitzustellen. Auch das Internet der Dinge entwickle sich rasch. „In Irland beispielsweise tragen Kühe auf der Weide einen Chip, der dem Bauern anzeigt, wann die Kuh bereit ist zum Kalben.“

In Tirol zählt „3“ rund 200.000 Kunden mit insgesamt 300.000 SIM-Karten. Zudem betreibt der Mobilfunker sieben Shops. Besonders im Geschäftskundenbereich wolle „3“ noch zulegen und wachsen, aber auch mit Neuigkeiten wie einer TV-App punkten. (mas)