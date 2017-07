Schwaz – Die Schwazer Lackfabrik Adler hat mit der nächsten Stufe ihres laufenden Ausbaus begonnen. Nach einer 30 Mio. Euro teuren Wasserlackfabrik, die im Juni in Betrieb gegangen ist, wird nun am Werksgelände ein vollautomatisches Hochregallager errichtet. Es soll Platz für rund 4000 Tonnen Farben, Lacke und Holzschutzmittel bieten und die aktuellen Kapazitäten des Tiroler Industriebetriebs verdoppeln. Die ersten der beinahe 30 Meter hohen Regale wurden bereits aufgestellt. Installiert wird auch ein vollautomatisches Transportsystem mit lasergesteuerten Fahrzeugen. Roboter verstauen dabei die Lacke an einem von 15.000 Lagerplätzen. Das neue Lager werde im August 2018 seinen Betrieb aufnehmen, teilte Adler mit. Investiert werden hier laut dem Unternehmen erneut rund 30 Mio. Euro.

Mit dem Baustart wurde die zweite Baustufe des Projekts „Adler 2020“ begonnen. Folgen soll noch die Modernisierung und Umrüstung des bestehenden Lagers zu einem modernen Rohstofflager.

Adler-Chefin Andrea Berghofer wies erneut darauf hin, dass der Ausbau des Werks auch ein Bekenntnis zum Standort Tirol sei. „Auch wenn Adler heute weltweit agiert: Geforscht, entwickelt und produziert wird bei uns nur in Schwaz.“ Insgesamt investiere das Familienunternehmen in den kommenden Jahren rund 70 Millionen Euro in Schwaz.

Adler ist mit 550 Mitarbeitern (davon 350 in Schwaz) der führende Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln in Österreich. Der Umsatz belief sich im Vorjahr auf 104 Mio. Euro, die Exportquote betrug 60 Prozent. Produziert wird ausschließlich in Tirol. Darüber hinaus gibt es mehrere Servicestützpunkte in Österreich sowie Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Italien, der Schweiz, Polen, Tschechien und der Slowakei. (wer)