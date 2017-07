Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien — Es ist wie beim Lotto, alles ist möglich: Das gesamte Geld ist weg, man verliert zwar nichts, bekommt aber nur den Einsatz zurück und im besten Fall macht man mit der Wertsteigerung der digitalen Währung satte Gewinne. Derzeit ist die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, mit rasantem Tempo auf der Gewinnerstraße und Konsumenten wie Unternehmen wollen am Hype mitpartizipieren. „Seit August 2016 vertreibt Tobaccoland über 200 Tiroler und 2800 österreichische Trafiken Bitcoinbons der Firma Coinfinity", sagt Tobaccoland-Presse­sprecher Robert Bauer. Der Bitcoinbon wird gerade erweitert, „so dass über diesen Voucher auch zusätzliche Kryptowährungen erhältlich sein werden", kündigt Bauer an. Auf den Bitcoinzug ist nun auch die Österreichische Post aufgesprungen. Seit vergangener Woche gibt es in allen 1800 österreichischen und damit in allen 167 Tiroler Geschäftsstellen digitales Geld.

Bargeld im Wert von 30, 50, 100 und 500 Euro kann in die Internetwährungen Bitcoin, Ethereum, Dash und Litecoin umgetauscht werden. Man erhält dafür einen Papierbon mit einem Code, der im Internet eingegeben werden muss. Ein Account mit E-Mail-Adresse reicht, um die digitale Geldbörse, die so genannte Wallet, beim Kooperationspartner Bitpanda zu nutzen. „Bitpanda ist mit dieser Idee an uns herangetreten und das Geschäft ist bereits nach einer Woche sehr zufriedenstellend. Man kann damit natürlich nicht die rückgängigen Briefgeschäfte wettmachen, aber es ist wie der bereits bewährte Energiekostenrechner eine gute neue Serviceeinrichtung", sagt Postpressesprecher Michael Homola. Wer sich noch nicht firm genug für den Einstieg in das digitale Währungsgeschäft und die zugrundeliegende Blockchain-Technologie fühlt, muss sich aber woanders informieren. „Wir sind nur die Vermittler, Beratung gibt es bei uns keine", so Homola.

Man kann z. B. mit Euros oder US-Dollar Bitcoins kaufen und sie gegen Waren oder Dienstleistungen tauschen. Während Online-Zahlungen mit Bitcoins längst nicht mehr ungewöhnlich sind, ist die Dichte der Geschäfte, die an der Kasse die Kunstwährung akzeptieren, von Land zu Land äußerst unterschiedlich. 3. E-Geldbörse: Bevor man mit Bitcoins bezahlt, müssen sie zuerst gekauft werden. Dazu müssen Anleger am Computer eine Wallet (elektronische Geldbörse) installieren. Mit der Wallet erhalten sie über eine verschlüsselte Identität Zugang zur Blockchain und können Bitcoins handeln. Eine Art Rechnungsbuch verwaltet jede Transaktion und protokolliert den Verbleib jeder virtuellen Münze. Weil diese Daten nicht auf einem Server liegen, sondern auf alle Rechner im Netzwerk verteilt sind, soll das Blockchain-Verfahren fälschungssicher sein. Alle Teilnehmer haben gleichzeitig Zugriff auf die gleichen Informationen. Einmal gesendete Infos sind für alle sichtbar und können nicht zurückgenommen werden. Viele Schürfer, also Miner, verdienen sich zudem virtuelles Geld damit, dass sie ihre Rechnerleistung zur Verfügung stellen.

Bevor man mit Bitcoins bezahlt, müssen sie zuerst gekauft werden. Dazu müssen Anleger am Computer eine Wallet (elektronische Geldbörse) installieren. Mit der Wallet erhalten sie über eine verschlüsselte Identität Zugang zur Blockchain und können Bitcoins handeln. Eine Art Rechnungsbuch verwaltet jede Transaktion und protokolliert den Verbleib jeder virtuellen Münze. Weil diese Daten nicht auf einem Server liegen, sondern auf alle Rechner im Netzwerk verteilt sind, soll das Blockchain-Verfahren fälschungssicher sein. Alle Teilnehmer haben gleichzeitig Zugriff auf die gleichen Informationen. Einmal gesendete Infos sind für alle sichtbar und können nicht zurückgenommen werden. Viele Schürfer, also Miner, verdienen sich zudem virtuelles Geld damit, dass sie ihre Rechnerleistung zur Verfügung stellen. 4. Megapleite: 2014 ging die einst größte Bitcoin-Börse Mt. Gox pleite. Dabei ging rund eine halbe Milliarde Dollar in der virtuellen Währung verloren. Mt. Gox wurde 2009 als Tauschplatz für Sammelkarten gegründet und 2010 zu einer Bitcoin-Börse umgewidmet.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) kann „der Post natürlich nicht verbieten, Bitcoins zu verkaufen, aber an der Geschichte irritiert uns schon ein bisschen, dass sie es selbst nicht als Zahlungsmittel für alle ihre Dienstleistungen akzeptiert", wie Pressesprecher Christian Gutlederer sagt. „Finger weg!", heißt es aus der Nationalbank, die nicht müde wird zu betonen, dass digitales Geld wie der Bitcoin „keine Währung, sondern ein vorwiegend riskantes Spekulationsobjekt ist. Eine Währung ist relativ preisstabil. Digitales Geld, das ich heute kaufe, kann aber morgen um 40 Prozent weniger wert sein." Auch Andreas Oberlechner von der Arbeiterkammer Tirol rät den Bitcoinkäufern „zu einer gesunden Portion Skepsis. Man muss sich bewusst sein, dass die über Computernetzwerke generierte Währung extremen Kursschwankungen unterliegt und im schlimmsten Fall der Totalverlust droht. Und es ist Geld, für das es keine Kontrollinstanzen gibt." Zusätzlich sollen sich Konsumenten vorher über Risiken sowie Transaktionskosten informieren „und auch überlegen, was man damit anfangen will", sagt Oberlechner.

In Tirol wird den Bitcoinbesitzern diese Entscheidung leicht gemacht. Wie auf der Bitcoin-Landkarte (CoinMap) zu sehen ist, liegt Tirol bei der Akzeptanz der digitalen Währung ganz weit hinten. Während in Japan der Bitcoin seit heuer als offizielles Zahlungsmittel anerkannt ist und sich hippe Läden vor allem in Großstädten schon längst auf Internetgeld eingeschworen haben, gibt es bei uns lediglich zwei Firmen und eine Hotelunterkunft, die digitales Geld annehmen. Eine davon ist die Unterländer Firma Merandi, die veredeltes Glas vertreibt. Zwar haben sich „einige Junge dafür interessiert, schlussendlich haben sie aber doch mit normalen Währungen bezahlt", heißt es aus dem Unternehmen. Digitales Geld „mad­e" in Tirol ist derzeit die Idee von Erwi­n Atzl. „Beim Projekt ?Tiroler Gold' geht es nicht darum, Gewinne zu erzielen, sondern dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Daher versuchen wir eine Communit­y auf der Blockchain-Technologie-Basis aufzubauen, denn das hätt­e viele Vorteile gegenüber den derzeit verwendeten Regional­geldsystemen", erklärt Organisator Atzl.