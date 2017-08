Von Stefan Eckerieder

Wien – Nach der Insolvenz der deutschen Billigfluglinie Air Berlin liegt ein Monopol in der Luft, zumindest im deutschsprachigen Raum. „Würde Lufthansa beim Kauf der Air Berlin zum Zug kommen, hätte die Lufthansa-Gruppe rund 70 Prozent Marktanteil am Flughafen Wien“, rechnet der österreichische Luftfahrtexperte Kurt Hofmann im Gespräch mit der TT vor.

Die Lufthansa steht in Verhandlungen zur Übernahme von 90 Air-Berlin-Flugzeugen, auch an der Air-Berlin-Tochter Niki ist die deutsche Fluglinie interessiert. Das würde sich auch auf die Ticketpreise auswirken.

Bereits jetzt verfügt die Lufthansa-Gruppe mit ihren Töchtern Lufthansa, Austrian Airlines (AUA), Swiss und Eurowings über einen Marktanteil am größten österreichischen Flughafen Wien-Schwechat von rund 60 Prozent; Air Berlin mit Niki und dem Ferien­flieger TuiFly verfügen über rund acht Prozent. Hofmann kann sich „eine Preisdominanz der Lufthansa“ vorstellen. „Auf viel frequentierten Strecken zwischen Österreich und Deutschland hat die Lufthansa zum Teil bereits hohe Preise“, sagt der Luftfahrt-Experte.

Wie dominant die Lufthansa nach einem Air-Berlin-Kauf künftig sein wird, hänge aber auch davon ab, wie die Konkurrenz reagiert und welche Zugeständnisse die Lufthansa an die Wettbewerbsbehörden wird leisten müssen. „Easyjet könnte sich rascher dazu entscheiden, eine Basis in Wien zu errichten. Der Markt schreit ja nach Alternativen“, sagt Hofmann. Die britische Billig-Airline Easyjet hat kürzlich eine österreichische Fluglizenz erhalten, bislang aber noch keine Flugzeuge in Wien stationiert. Aber auch für ­Niki Laudas Interesse, die von ihm gegründete Fluglinie ­Niki zurückzukaufen, sieht der Luftfahrtexperte Chancen. „Niki Lauda hat dank seines Namens die Möglichkeit erhalten, bereits am Dienstag (heute, Anm.) in die Bücher zu sehen.“ Der Auftritt Laudas in der Causa „als Verhinderer des Lufthansa-Monopols“ sei aber bereits jetzt „marketingtechnisch gelungen“, meint Hofmann.

Dennoch sieht er die Lufthansa auch bei einer Niki-Übernahme im Vorteil: „Das Lufthansa-Angebot könnte schnell durchgehen, weil dort auch die deutsche Politik dahinter ist.“

Kunden rät Hofmann nur noch sehr eingeschränkt zum Kauf von Air-Berlin-Flugtickets: „Für die nächsten ein bis zwei Wochen sehe ich noch keine Probleme beim Kauf von Air-Berlin-Tickets, zumindest auf Kurz- und Mittelstrecken.“ Weniger sicher beurteilt Hofmann die Langstreckenflüge von Air Berlin. Wegen der drastisch gesunken Passagierzahlen ortet er die Gefahr, dass manche Teile des Flugbetriebs bereits früher eingestellt werden könnten, zudem „reichen die 150 Mio. Euro Überbrückungskredit niemals bis November“, erklärt der Experte.

Laut dem deutschen Tagesspiegel sind die Flugausfälle in den Tagen nach der Insolvenz­meldung deutlich gestiegen. Demnach wurden seither rund 3,5 Prozent aller Verbindungen gestrichen (160 Flüge). In der Woche vor der Insolvenzmeldung waren es noch 30 Flüge. „Der Flugbetrieb läuft stabil und verlässlich“, erklärte hingegen ein Air-Berlin-Sprecher.

Eurowings machte sich gestern derweil bereit für die Übernahme von Flugzeugen der Air Berlin und hat sämtliche Verträge seines Kabinen-Stammpersonals entfristet.