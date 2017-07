Innsbruck – Nach dem Rekordsommer 2016 startet der Tiroler Tourismus auch heuer stark in die Sommersaison. In den Monaten Mai und Juni 2017 zeigen die Daten des Tirol Tourism Research mit 4,4 Millionen Nächtigungen ein deutliches Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wobei besonders der Juni positiv hervorsticht. Mehr als drei Millionen Nächtigungen sind ein Zuwachs von 28 Prozent.

„Die ersten beiden Monate der Sommersaison sind aus Sicht der Tirol Werbung erfreulich verlaufen“, sagt Florian Phleps von der Tirol Werbung auf TT-Anfrage.

Noch deutlicher als bei den Nächtigungen ist der Zuwachs bei den Ankünften, die im Mai und Juni um 8,6 Prozent zulegten, was auf eine Fortsetzung des Trends zu kürzeren Aufenthalten hindeutet.

Mit über 5,65 Millionen Ankünften verzeichnete der Tiroler Tourismus im vergangen Jahr einen Gästerekord im Sommer, die Nächtigungen steigen auf fast 20,8 Millionen. Eine Prognose für die laufende Sommersaison sei aber nach dem für den Tourismus erfreulichen Saisonstart noch nicht möglich. „Die ersten beiden Monate machen rund 20 Prozent des Sommers aus. Eine Vorausschau auf die gesamte Saison zum jetzigen Zeitpunkt wäre unseriös“, sagt Phleps. Bei einer Befragung unter den heimischen Beherbergungsbetrieben vom März hätten aber rund drei Viertel von einer guten bis sehr guten Buchungslage berichtet.

Grundlage für die gestiegene Nachfrage des Tiroler Bergsommers seien die Investitionen in das Angebot. „Zum einen ist Wandern als Freizeitbetätigung attraktiver geworden. Aber auch das gestiegene Angebot für Biker durch den Bau von Single-Trails und das ausgeweitete Familienangebot machen den Bergsommer attraktiver. Auch Kulinarik spielt eine wichtige Rolle“, sagt Phleps.

Ein starkes Plus gab es in den ersten beiden Sommersison-Monaten im wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland (plus 7,9 Prozent). Die meisten Nächtigungen im Mai und Juni verzeichnete die Tourismusregion Innsbruck und seine Feriendörfer mit 266.340. (ecke)