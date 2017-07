Von Markus Schramek

Innsbruck – Mehr als 40 Wasserschäden in 17 Jahren. Ja, Sie haben richtig gelesen. Mit solchen Zuständen müssen die Eigentümer einer Wohnanlage in Innsbruck fertig werden. Haussprecherin Frau R. hat sich beim Ombudsteam gemeldet. Sie schildert uns, wie das Objekt mit seinen 37 Parteien immer wieder von Vorfällen der triefend nassen Art heimgesucht wird: Wasser rinnt vom dritten Stock bis in die Tiefgarage. Wasser kommt aus dem Lichtschalter und vom Plafond. „Ich drehe jedes Mal, wenn ich einige Tage nicht daheim bin, den Haupthahn zu“, berichtet Frau R. Der Haupthahn sei inzwischen schon so abgenutzt, dass er ersetzt werden muss.

Doch der Reihe nach. Ende 1999 wird das Wohnobjekt im Osten der Stadt bezogen. Schon im Jahr darauf treten die ersten Wasserschäden auf. Bald wird klar, wo das Problem liegt: Es wurden mangelhafte T-Stücke bei den Wasserleitungen verbaut, schwedische Fabrikate, die auch in anderen Wohnobjekten für Ärger sorgten.

Diese T-Stücke sind nach ihrer Form (wie ein großes „T“) benannt und dienen dazu, das Wasser von den Leitungsrohren überall dorthin umzulenken, wo es in einer Wohnung benötigt wird.

„Bei uns im Haus kam es immer wieder zu Rissen in diesen T-Stücken“, beschreibt Frau R. die technische Natur der wiederkehrenden Zwischenfälle. Durch die Risse drang Leitungswasser in die Wohnungen ein.

Wie immer stellt sich in solch kostspieligen Fällen die Frage nach der Haftung. Die seinerzeit mit dem Einbau beauftragte Installationsfirma reparierte anfänglich die kaputten Wasserleitungen; sie ist mittler- weile nicht mehr dazu bereit.

Weil die Schäden kein Ende nahmen, seien auch die Versicherer abgesprungen, sagt Frau R. „Der erste Gebäudeversicherer kündigte uns, der Nachfolger erhöhte die Jahresprämie von 3000 auf 6000 Euro, ehe er Wasserschäden aus der Deckung überhaupt ausschloss.“ Wasserschäden in der Wohnanlage seien daher derzeit nicht gedeckt. Der letzte Schadensfall liege erst 14 Tage zurück.

„Sämtliche dieser T-Stücke gehören ausgetauscht“, ist Frau R. überzeugt. Das Problem dabei: Es gibt keine Pläne über die Lage der Wasserleitungen im Haus. Mit Hilfe von Ortungsgeräten könnten die Rohre in Böden und Mauern jedoch aufgespürt werden.

Frau R. und die Miteigentümer lassen nun einen Anwalt prüfen, wer für die Sanierung aufkommen muss: der Bauträger, die Installationsfirma, der Hersteller der schadhaften T-Stücke? Oder etwa die Eigentümer selbst (aus den Rücklagen der Eigentumsgemeinschaft), weil Fristen schon verstrichen sind?

Es mag verwundern, doch auf den Bauträger ist Frau R. trotz des vielen Ärgers nicht schlecht zu sprechen. „Wir haben eigentlich ein gutes Einvernehmen und sind sonst auch sehr zufrieden hier“, betont die Frau.

Der Chef des angesprochenen Bauträgers, Herr K., beschönigt auch gar nichts an der Faktenlage: „Das ist wirklich ein Riesenproblem.“ Die Haftungsfrage sei schwer zu klären, meint K., doch an einem Rechtsstreit vor Gericht sei er gar nicht interessiert. K. will mithelfen, eine Lösung zu finden, gemeinsam mit der Hausverwaltung und den Eigentümern. Das TT-Ombuds-team wird berichten.