Von Verena Langegger

Innsbruck — Tirol gelte als Tourismusland, sei aber eigentlich ein Exportland. Die Exportwirtschaft sei für jeden zweiten Arbeitsplatz verantwortlich, heißt es aus der Wirtschaftskammer. Der österreichische Markt sei aber zu klein, daher spezialisierten sich viele Firmen und seien dann weltweit tätig. Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Nairobi, Kurt Müllauer, ortet großes Interesse am afrikanischen Markt. So habe Swarovski in Nairobi ein Schmuckgeschäft eröffnet. Im Einkaufszentrum „Two River's Mall" wird seit 2015 eine Partnerboutique betrieben. Generell betreibt Swarovski 2800 Stores weltweit, davon 1410 eigene und 1390 Partnershops.

Ein weiteres international tätiges Unternehmen ist „ILF Consulting Engineers". Stammsitz des weltweit tätigen Familienunternehmens ist Rum, in Afrika sind die Ingenieure und Berater seit rund 30 Jahren tätig, seit einiger Zeit auch in Ostafrika. Seit 2012 wird etwa an der Planung zweier Eisenbahnstrecken mitgewirkt. Eine Strecke führt rund 850 Kilometer von Kampala nach Kigali, die zweite 250 Kilometer von Kampala nach Malaba. „Konkret geht es dabei um den Ausbau der über 100 Jahre alten Eisenbahnverbindung zwischen Kenia und Uganda", erklärt Thomas Fritz von ILF. Begonnen wurde das Eisenbahnprojekt mit einer Machbarkeitsstudie, um unterschiedliche Trassenkorridore zu vergleichen. Doch die Eisenbahnverbindung ist nicht das einzige Projekt in Ostafrika. ILF war auch an einer Studie für eine 1500 km lange Rohöl-Pipeline beteiligt. Diese soll die Ölfelder in der Nähe von Hoima in Uganda und Lokichar in Kenia mit dem Exporthafen Lamu verbinden. Ein aktuelles Projekt sitzt noch in den Startlöchern. ILF-Ingenieure arbeiten derzeit an der Planung und Ausschreibung für das 45-Megawatt-Wasserkraftwerk Muzizi in Uganda. Gebaut wird im Auftrag der „Uganda Electricity Generation Company Limited", finanziert wird das Projekt international.

Nach dem Start der Finanzkrise 2007 sei der Export „dahingedümpelt", nun habe sich die Lage wieder etwas entspannt. So liegt etwa das bilaterale Handelsvolumen zwischen Österreich und Kenia 2016 bei 24 Millionen Euro. Auch die Wirtschaft wachse in Kenia, erklärt der Wirtschaftsdelegierte Müll­auer, konkret im Jahr 2016 um 5,8 Prozent.

Tirols Exporteure haben 2016 die anderen Bundesländer abgehängt. Tirol verzeichnete mit plus 7,7 Prozent oder 878 Millionen Euro sowohl relativ als auch in absoluten Zahlen den stärksten Zuwachs im Export. Es wurden Waren im Gesamtwert von 12,33 Milliarden Euro ausgeführt. Die Einfuhren beliefen sich zugleich auf 11,28 Milliarden Euro, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des regionalen Außenhandels der Statistik Austria hervor.

Der Bundesländer-Vergleich zeigte dabei ein durchwachsenes Bild. Insgesamt sanken die Ausfuhren um 0,2 Prozent auf 131,22 Milliarden Euro. Die Einfuhren stiegen um 1,5 Prozent auf 135,59 Milliarden Euro. Damit erhöhte sich das negative Handelssaldo von minus 1,99 Milliarden Euro 2015 auf minus 4,37 Milliarden Euro 2016. Neben Tirol waren noch drei weitere Länder mit einem Plus unterwegs: Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg konnten ihre Exporte ebenfalls erhöhen. Alle anderen Bundesländer lagen im Vergleich zu 2015 im Ausfuhr-Minus.

Alle österreichischen Bundesländer eint, dass sie am meisten Ausfuhren nach Deutschland tätigen. In Tirol geht mehr als ein Viertel aller Exporte nach Deutschland. Mit einem Volumen von 3,22 Milliarden Euro ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Handelspartner, wie die Wirtschaftskammer Tirol mitteilte. Dahinter folgten im Vorjahr die Schweiz (2,25 Milliarden Euro oder 18 Prozent) und Italien (1,29 Milliarden Euro oder 10,5 Prozent).