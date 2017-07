Von Denise Daum

Steinach a. Br. – Das Wipptal hat’s mit dem Tourismus nicht so leicht. Autobahn rechts des Haupttales, Eisenbahnstrecke links – die Schönheit der zum Teil unberührten Natur der Seitentäler bleibt vielen Durchreisenden verborgen. Und dann auch noch die Großbaustelle des Brennerbasistunnels. Diese aber sieht der Tourismusverband Wipptal nicht als Manko, sondern will sie für sich nutzen. Im Gespräch mit der TT witterten die Verantwortlichen des TVB vor rund eineinhalb Jahren „Besucherströme“, die die größte Tunnelbaustelle der Welt anziehen werde.

Auf Nachfrage, ob die Vermarktung derselben bereits Erfolg zeitigen würde, zeigt sich Gerhard Pirker vom TVB Wipptal zufrieden. Seit April bietet der TVB – nach längerer Vorlaufzeit – in Kooperation mit der Tunnelbaugesellschaft BBT-SE nun Tunnelführungen an: Die Touren beginnen im BBT-Infocenter in Steinach, danach geht es in den Tunnel bei Wolf und zur Hauptdeponie im Padastertal. Die Classic-Tour ist hier zu Ende, die Premium-Tour führt weiter zur Großbaustelle ins Ahrntal.

„Mit den Tunnelführungen sprechen wir eine ganz neue Zielgruppe an, wie technische Unternehmen, die zu uns ihren Betriebsausflug machen, oder Eisenbahnvereine“, erklärt Pirker. Noch bis Ende November bietet der TVB Führungen an, bis dahin werden es rund 70 an der Zahl sein. Rund ein Dutzend Reisegruppen seien dadurch bereits ins Wipptal geholt worden.

Auch wenn die Tunnelführungen recht gut angenommen werden, gibt es einen Wermutstropfen: Mehr als die Hälfte sind reine Tagesgäste. „Wir sind natürlich dran, Nächtigungen zu lukrieren“, sagt Pirker. Das soll über das Angebot mehrtägiger Programme mit Tunnel-Schauen einerseits und Wandern in den Seitentälern andererseits funktionieren. Aber auch die Tagesgäste bringen etwas: nämlich Einnahmen für den Tourismusverband – die Classic-Führung kostet 17 Euro, die Gruppengröße liegt bei 30 Teilnehmern.

Im April 2018 startet der TVB nach der Winterpause wieder mit den Tunnelführungen. Das Ziel soll sein, über die Baustelle rund 50 Reisegruppen jährlich ins Wipptal zu holen.