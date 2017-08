Peking – Mc Donald‘s will die Anzahl seiner Restaurants in China in den nächsten fünf Jahren beinahe verdoppeln. Wie USA Today in Berufung auf die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP am Dienstag berichtete, rechnet die Fastfood-Kette mit einem Zuwachs von 2000 Restaurants bis 2022. Damit würde sich die Zahl der Filialen von derzeit 2500 auf 4500 erhöhen und China der größte Markt der Kette außerhalb der USA werden. Derzeit liegt Chinas Nachbar Japan mit knapp 3000 Filialen (Stand: 2015) noch vor der Volksrepublik.

Erst im Jänner gab McDonald’s bekannt, sich aus dem China-Geschäft zurückziehen zu wollen. Um zwei Milliarden Dollar hatte der Konzern 80 Prozent seiner Anteile an Investoren verkauft, allerdings zu dem Zweck, die Expansion im bevölkerungsreichsten Land der Welt voranzutreiben.

Mit der Expansion erhofft sich McDonald’s außerdem eine massive Umsatzsteigerung. Während in den USA immer weniger Menschen bei McDonald’s essen, sollen sich in China in den nächsten fünf Jahren die Umsatzzahlen pro Jahr jeweils verdoppeln.

Auch Starbucks expandiert massiv

Mit demselben Problem kämpfen allerdings noch einige weitere US-Unternehmen, auch sie expandieren jetzt nach China, nachdem das Geschäft im Heimatland nicht mehr ganz so rund läuft. Starbucks will beispielsweise bis zum Jahr 2021 5000 Shops in China, was mehr als die Verdoppelung der momentanen Filialen bedeuten würde.

Weltweit gibt es aktuell in etwa 37.000 McDonald’s-Filialen, davon über 14.000 allein in den USA. (moe)