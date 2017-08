Von Gabriele Starck

Innsbruck – Die Wut vieler Südeuropäer auf die Urlaubermassen wächst. Vor allem in den Städten wie Venedig oder Florenz bilden sich Bürgerinitiativen, die fordern, dem Gästeansturm Einhalt zu gebieten. Jugendliche in Barcelona leisten mit kleinen Sabotageakten wie dem Reifenaufschlitzen bei Leihrädern Widerstand.

46 Millionen Einwohner hat Spanien, 75 Millionen Menschen haben das Land 2016 als Urlauber besucht. Das Verhältnis scheint aus Tiroler Sicht lächerlich, wo allein im Winter den 746.000 Einwohnern knapp sechs Millionen Urlauber gegenüberstehen. Auch Gesamtösterreich zählte im Jahr 2016 im Vergleich zur Einwohnerzahl das fast Fünffache an Touristen.

Doch während sich die Gästeschar in Tirol noch relativ gut aufs ganze Land aufteilt, sind es in Spanien nur ein paar Magneten, welche die Massen anziehen. Neben den Inseln klagt seit etlichen Jahren vor allem Barcelona über einen in den Augen der Einheimischen unerträglichen Touristenansturm. Ein Dorn im Auge sind den Katalanen wie auch den Venezianern oder den Bewohnern der Cinque Terre und der kroatischen Stadt Dubrovnik die Kreuzfahrtschiffe, die manchertags Zehntausende Tagesgäste ausspucken. Sie lassen kein Geld, aber sehr viel Müll da.

Kreuzfahrtpassagiere bleiben dem Tiroler dank Binnenlage erspart. Und doch gebe es auch hier Räume, die bereits rein touristisch und von Tagesgästen besetzt sind, sagt der Soziologe Univ.-Prof. Markus Schermer von der Uni Innsbruck: „Die Innsbrucker Altstadt etwa gehört uns nicht mehr, die haben wir schon aufgegeben.“ Auch bestünden saisonale Verdrängungsmechanismen. Einheimische in Tourismushochburgen etwa erzählten durchaus, dass ein Gasthausbesuch für sie nur in der Zwischensaison in Frage komme – wenn keine Urlauber da sind.

Widerstand wachse dort, wo die Abgrenzung zum Gast nicht mehr gegeben ist, wo dessen Anwesenheit zu sehr das Privatleben der Einheimischen berührt, ihre Alltagsgeschäfte nicht mehr funktionieren, meint Schermer, der sich schwerpunktmäßig mit ländlicher Entwicklung und Regionalsoziologie beschäftigt.

In Tirol habe die Professionalität, die im Tourismus Einzug gehalten habe, die Beziehung zwischen Einheimischen und Urlaubern aber bereits entzerrt. Das reiche bis zur Verlagerung vom Privatzimmervermieter zum Anbieter von Ferienwohnungen, der Gast am Frühstücks­tisch der Familie sei damit Geschichte.

Diese Entzerrung wird jedoch auch von Touristikern selbst als Problem gesehen. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Studie „Bleibt alles anders? Tourismus 2015“, welche die Uni Innsbruck heuer im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt hat. „Die Entfremdung zwischen lokaler Bevölkerung und Tourismusbetrieben ist stark fortgeschritten“, heißt es dort. Touristen bewegten sich in abgegrenzten Bereichen an den Ortsrändern mit einer eigenständigen In­frastruktur und hätten wenig Berührungspunkte. Die Einheimischen, die nicht im Tourismus tätig seien, wiederum empfänden die touristische Infrastruktur als Fremdkörper und versuchten, Weiterentwicklungen kategorisch zu vermeiden, heißt es im Kapitel Tourismus-Image.

Und diese Passage trifft das gegenwärtige Spannungsfeld auf den Punkt. Der Einheimische wird in den Augen des Touristikers zum Verhinderer und Blockierer. Für den Doyen der Tourismusberatung in Tirol, Jakob Edinger, ist dieses Spannungsfeld im steigenden Wohlstand der Einheimischen begründet. „In den vergangenen 60 Jahren ist Tirol eine andere Welt geworden“, sagt er. In den 60er-Jahren gab es in Tirol fast nur bäuerliches Umfeld und kaum Alternativen oder Arbeitsplätze für Frauen. „Damals war man froh über den Tourismus, der Kaufkraft in die Täler brachte. Das war wie Manna, das vom Himmel fiel“, erinnert Edinger an vergangene Zeiten.

Als sich der Sommertourismus aufgrund der Brenner­autobahn gen Süden verlagert habe, sei das Wunder Wintertourismus aufgetaucht. Doch die damit einhergehende Weiterentwicklung des Landes und die bessere Bildung hätten auch zur Folge gehabt, dass die Menschen nicht mehr als Dienstleister für Urlauber arbeiten wollen, beklagt Edinger. „Eine Wohlstandsfolge, die ich Verschweizerung nenne, weil dort ja auch keiner in touristischen Berufen arbeitet.“ Mit der Konsequenz, dass viele Unternehmen bereits Nachfolgeprobleme hätten.

Die zustimmende bzw. ablehnende Haltung zum Tourismus wird sich laut Edinger bei der Volksabstimmung über eine Olympia-Bewerbung im Herbst offenbaren: „Das wird die Nagelprobe.“ Im Untergrund sei der Unwille auch hierzulande gewachsen, meint Edinger – selbst wenn es medial kein Thema mehr sei wie damals zu Zeiten der Mitterer-Serie „Piefke-Saga“. Die „kritische Distanz“ ortet er vor allem in den Städten, speziell in Innsbruck. In den Tälern seien sich die Menschen eher der Tatsache bewusst, dass die Mehrheit vom Tourismus lebt.

Unkritisch sieht Edinger die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte aber nicht. „Der Tourismus ist sicher auch in Tirol ungeplant, ungesteuert und unlimitiert gewachsen.“ Und er hat Verständnis für den Wunsch vieler, es mögen nicht noch mehr Betten entstehen und noch mehr Nächtigungen angestrebt werden.

„Denn es ist klar, dass es auch eine Art psychosoziale Aufnahmegrenze bei den Bereisten gibt.“ Diese sei in den italienischen Städten oder in Barcelona sicher erreicht. „Dafür gibt es keine Richtwerte. Das ist eine emotionale Sache. Irgendwann wird es den Menschen zu viel. Sie fühlen sich bedrängt, spüren Nachteile und es regt sich der Widerstand.“ Für Edinger steht fest: „Es wird nicht mehr lange dauern und man wird einen Venedig- oder Barcelona-Besuch im Vorhinein buchen müssen. So wie bei einer Van-Gogh-Ausstellung, wo der Besucher ja auch sechs Monate davor das Ticket kaufen muss.“