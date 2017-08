Von Deborah Darnhofer

Innsbruck, Stanz, Thaur – In guten Jahren hängen rund um Stanz zahlreiche Trauben dunkelblauer Zwetschken vom Baum. Die Äste biegen sich gen Boden. Heuer? Fehlanzeige. Die Äste sind leer geblieben. Grüne Blätter so weit das Auge reicht, aber keine Früchte. „Ich habe 450 Bäume und bekomme gerade einmal einen Hut voll Zwetschken zusammen“, berichtet Markus Auer, Obmann vom Verein „Brennerei-dorf Stanz“. Vom bekannten Zwetschkenschnaps werde es heuer laut ihm keinen einzigen Tropfen geben.

„Stanz brennt“, das alljährliche Großereignis im Oberländer Dorf, muss heuer (3. September) ohne seine Stars auskommen. Das sei kein Problem, sagt Auer. Doch die Köpfe rauchen. Die Schnapsbrenner haben sich nach Alternativen umgesehen und gehen dafür in den Wald. Enzian, Wacholder, Meisterwurz und Vogelbeere werden jetzt in Stanz vermehrt gebrannt.

Die Obstbauern sind es, die nicht nur sprichwörtlich mit leeren Händen da stehen. „Es ist eine Katastrophe“, erklärt Stefan Nothdurfter, Obstbauer und Brenner. In Stanz beträgt der heurige Ernteausfall 90 Prozent. Frische Früchte aus der Genussregion Stanz-Pians-Grins werde es fast gar keine geben. In Thaur und Absam, der zweiten großen Zwetschkenregion in Tirol, betrage die heurige Ernte rund ein Drittel eines normalen Jahres, fügt Klemens Böck vom Fachbereich Obstbau der Tiroler Landwirtschaftskammer hinzu. Lediglich einzelne Bauern in geschützten Gebieten hätten noch Glück gehabt. Die heurigen Erntemengen seien schlecht, die Qualität und der Geschmack der vorhandenen Zwetschken aber gut, bilanziert Regina Norz, Obfrau des Vereins „TirolObst“, dem die meisten Tiroler Obstbauern angehören.

Bereits im Frühjahr zeichnete sich die Katastrophe ab. Der späte Frost hatte damals die meisten Blüten zerstört. Frostberegnungen halfen teilweise. In Stanz sind sie aufgrund der Wasserknappheit aber nicht möglich. Das zweite Frostjahr in Folge mache einige Landwirte im Ort nachdenklich, schildert Nothdurfter. Einige würden sich die Frage stellen, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Finanzielle Einbußen werden zumindest teilweise durch abgeschlossene Frostversicherungen abgedeckt. Die Wetterextreme dürften allerdings in den nächsten Jahren nicht weniger werden. „Es sind neue Herausforderungen, keine Frage. Die beiden letzten Jahre hatten besondere Brisanz. Doch wir sind es gewohnt, mit Herausforderungen der Natur zu leben, und stellen uns darauf ein“, meint Norz. Unter den Obstbauern gebe es zudem „eine motivierte junge Generation, die gerne bereit ist weiterzumachen“.

Um den Obstanbau im Land für die Zukunft abzusichern, seien, wo möglich, „Witterungsschutzmaßnahmen“ (u. a. Frostberegnungen, Folienüberdachungen, Hagelnetze) nötig, gibt Norz die Richtung vor. Der Weg könnte beschwerlich werden. Um die Obstbäume zu schützen, werden mehr Geld und mehr Arbeitsstunden gebraucht.