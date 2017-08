Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Genörgelt wird derzeit rund ums Thema Stau im Zillertal viel. Bei den Autofahrern wundert es wohl keinen. Bei den Politikern in Wahlkampfzeiten wohl auch nicht. Aber das bringt die Autofahrer deshalb nicht schneller ­voran. Es braucht Lösungen. Es braucht Ideen, Visionen und Vorschläge. Ansonsten wird der Stau nur länger und die Jammerei lauter.

„Ich habe diese Idee schon länger im Kopf und vor etlichen Jahren war es so manchem, dem ich es erzählt habe, zu visionär. Aber jetzt könnte das anders sein“, sagt Charly Kobliha. Der Fügener Hote­lier sieht eine große Chance in der Zillertalbahn. Aber nicht auf der Schiene. „Die Zillertalbahn fährt jede halbe Stunde und im Zug sitzen etwa fünf Leute. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Unternehmer. Die Bahn müsse weg und die Geleise gleich mit. „Es wäre viel sinnvoller, aus den Schienen eine Fahrspur zu machen, sprich die Bahntrasse zu asphaltieren, wo dann die E-Busse der Zillertalbahn staufrei verkehren können“, sagt Kobliha. Man komme nicht nur schneller voran, sondern könne in den Ortschaften auch die Seilbahnstationen und andere wichtige Knotenpunkte anfahren. „Denn in Fügen, Zell oder Mayrhofen sind die Bergbahnen weit weg von den Bahnhöfen“, sagt er.

In Zell gebe es die Überlegung, die Bahntrasse zum Lift zu verlegen – darüber könne Kobliha nur den Kopf schütteln. Genauso über die Investition des Landes in die Elektrifizierung der Bahn. Unterstützung erhält er von seinem Sohn Michael Kobliha: „Die Schiene ist überholt. Es braucht mehr Individualität. Mit dieser Idee würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Verkehr wird entlastet und mit Elektro-Bussen die Luftqualität verbessert.“ Auch Einsatzfahrzeuge oder E-Taxis könnten die neu gewonnene Spur nutzen. Besonders dem deutschen Pilotprojekt „Clever Shuttle“ kann der junge Hotelier viel abgewinnen. Per App kann man sich ein Elektro-Taxi bestellen und teilt sich die Fahrt sowie Kosten mit Leuten, die eine ähnliche Route haben.

Ausgereift sei ihre Idee noch nicht, sie wollen damit auch niemanden vor den Kopf stoßen, sondern eher zu Lösungen antreiben. „Der Pferdefuß an dem Ganzen ist sicher, dass es dann die Bahn nicht mehr geben wird“, sagt Charly Kobliha. Ihm ist bewusst, dass so manchem die schwarze Lok und die roten Züge fehlen werden. Aber man müsse sich eben der Zeit und den Gegebenheiten anpassen. „Dafür wäre das Zillertal prädestiniert. Das ließe sich auch touristisch super bewerben als Vorzeigeprojekt“, sagt der Fügener. Eine zweite Straße sei keine Lösung, aber die Bahntrasse als Busspur zu nutzen, könnten sich die beiden Touristiker sowohl für die Urlaubsgäste als auch für die Einheimischen als gute Staulösung vorstellen.

Die Idee ist den Chefs der Zillertalbahn nicht neu. „Wir haben das vor etlichen Jahren bereits untersuchen lassen. Aber das sind Fantastereien und keine Realitäten“, fasst Aufsichtsratsvorsitzender Franz Hörl zusammen. Man habe mit den Bussen keinerlei Chance, da diese nicht kreuzungsfrei im Zillertal fahren könnten und auch die Kapazität eines Zuges mit Bussen nicht vergleichbar sei. Vor allem, wenn man auch die gesamten Ortskerne mit anfahren wolle.