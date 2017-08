Von Alois Vahrner

Alpbach – Tirol sei neben dem Zentralraum Wien und Vorarlberg als Bahn-Land ganz vorne, sagte Generaldirektor Andreas Matthä am Rande des Forums Alpbach gegenüber der TT. Die Zusammenarbeit mit dem Land sei hervorragend, in den letzten zehn Jahren habe sich die Zahl der beförderten Fahrgäste im Nahverkehr auf 14,3 Millionen verdoppelt (dazu kommen 23,6 Millionen Fahrgäste in den Postbussen). Mittlerweile seien schon mehr als 100.000 Tirolerinnen und Tiroler mit Zeitkarten unterwegs – dank der günstigen VVT-Jahrestickets sei die Tendenz weiter deutlich steigend, so Matthä.

Heuer investieren die ÖBB 247 Mio. Euro in Tirol, bis 2022 sind laut Rahmenplan insgesamt drei Mrd. Euro budgetiert. Mit Abstand größter Brocken seien der Brennerbasistunnel und die Zulaufstrecken, Geld fließe etwa aber auch für die Bahnhöfe Seefeld (u. a. mit Blick auf die Nordische Ski-WM 2019), Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, weiters für S-Bahn-Haltestellen rund um Innsbruck (Hall-Thaur sei bereits in Bau) sowie den Ausbau des Park-and-Ride-Angebots. In Innsbruck sei eine neue Lehrwerkstätte geplant, ab 2020 sollen neue Cityjet-Züge (mit Komfortsitzen, Steckdose, barrierefrei) für den Nahverkehr anrollen. Die ÖBB haben in Tirol insgesamt 3100 Mitarbeiter.

Mit Spannung sieht auch ÖBB-Chef Matthä der kommenden Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober entgegen. Sollte sich Tirol für dritte Olympische Winterspiele 2026 bewerben, würden die ÖBB auf jeden Fall olympiareif sein, um große Zuschauer-Verkehre „rasch, bequem und CO2-frei“ zwischen St. Anton, Innsbruck, Seefeld, Kitzbühel und Hochfilzen abzuwickeln.

Das heurige Jahr laufe für die ÖBB sehr gut, neben dem Personenverkehr gebe es wegen der „brummenden Konjunktur“ auch im Güterverkehr Zuwächse. Einzig die Margen seien noch nicht zufriedenstellend – auch weil es zu wenig Fairness gebe, verwies Matthä auf die Diesel-Besteuerung, massiv abgestützte Kosten für CO2-Zertifikate oder oft umgangene Sozialstandards bei Ost-Lkw. Die ÖBB seien nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Güterbeförderer Europas (in 18 Ländern aktiv), im Personenverkehr mit 244 Mio. Passagieren bei den gefahrenen Kilometern pro Kopf der Bevölkerung und auch bei der Pünktlichkeit Nummer 1 in der EU (nur die Schweiz liege noch besser).

Für Anfang 2018 kündigt der ÖBB-Chef eine „moderate Erhöhung unterhalb der Inflationsrate“ für Einzelfahrten an. Bei Zeitkarten könnte es hingegen stabile oder auch etwas niedrigere Preise geben.

Die ÖBB hätten über die letzten zehn Jahre insgesamt rund 130 Mio. Euro in die Digitalisierung des gesamten Vertriebssystems investiert. Auf der Website, per App am Handy, am Ticketautomaten oder an der Personenkasse könne man nun nach demselben Prinzip das passende und billigste Ticket kaufen. Über die Plattform können auch Tickets von Westbahn, Flixbus bis hin zu Taxis bis zu Uber gekauft werden. „Ein solches offenes System bringt vor allem auch den Kunden Vorteile“, sagt Matthä.