Thaur – Gemunkelt wird schon seit einiger Zeit, nun scheint es so weit zu sein: Tesl­a dürft­e in Tirol in absehbarer Zeit eine größere Niederlassung eröffnen. Auf der Homepage des US-Autobauers sind aktuell rund zehn Stellenangebote zu finden. Die Arbeitsplatzangabe: Thaur in Tirol. Gesucht werden Verkaufspersonal, Kfz-Mechatroniker, Service Manager oder auch Lageristen. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung hieß es von Seiten der Pressestelle Teslas allerdings, dass man derzeit keinerlei Auskünfte dazu erteilen könne.

Tesla plant mit seinem neue­n Model 3 erstmals in den Massenmarkt einzusteigen. Ein leistbares E-Auto um 35.000 US-Dollar – so wurde und wird der Model 3 angepriesen. Nächstes Jahr will Tesl­a 300.000 Stück auf den Markt bringen. Motto: ein leistbares E-Auto mit großer Reichweite für alle. Doch beim genaueren Blick auf die Preisgestaltung des Model 3 zeigt sich, dass es wohl für die wenigsten Tesla-Käufer bei 35.000 Dollar bleiben wird. Denn für den Basispreis bekommt man nur die abgespeckte Mindestausstattung, und zusätzliche Features lässt sich Tesla teuer abkaufen. Hinzu kommen noch die laufenden Kosten für das Laden des Akkus. Denn Tesla bietet auch in Österreich für Model-3-Fahrer keine kostenlose Nutzung des hauseigenen Supercharger-Netzwerkes.

Im ersten Halbjahr gab es in Österreich einen Zuwachs bei alternativen Antrieben von 62,4 Prozent, ihr Anteil ist mit 6878 Stück aber nach wie vor gering. Nach Marken liegt hier Renault mit 27,4 Prozent an der Spitze, gefolgt von BMW (20,1 Prozent) und Tesla mit 19,7 Prozent. (hu, APA)