Von Hugo Müllner

Wien – Österreich hat mit rund 320 Euro neben Norwegen europaweit die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Sportartikel. Das sei sicher ein Grund für die norwegische Sporthandelskette XXL gewesen, nach Österreich zu kommen, erklärt XXL-Österreich-Chef Patrick Verwilligen. Die Eröffnung des ersten XXL-Stores am vergangenen Dienstag in Wien war der erste Schritt des skandinavischen Platzhirschs in ein Land außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets.

Und der Andrang bei der Eröffnung war groß. Rund 13.000 Interessierte drängten sich im neuen XXL-Store in Vösendorf. Doch das war nur der erste Schritt, wie Verwilligen gegenüber der TT erklärt: „Wir wollen in den nächsten drei Jahren acht Märkte in Österreich aufsperren.“ Auch in Tirol führe man schon Gespräche. „Allerdings glaube ich, dass es schon bis 2019 dauern wird“, so Verwilligen. Auch einen geeigneten Standort für einen 4000-Quadratmeter-Store zu finden, sei nicht einfach. Der inzwischen in der britischen Kette Sports Direct aufgegangene Sport Eybl hat dem Vernehmen nach fast zehn Jahre in Tirol gesucht.

Verwilligen sieht langfristig Potenzial für 15 Standorte in Österreich, allerdings seien ihm acht gute lieber als 15 mittelmäßige. Zur Strategie auf dem hart umkämpften Sportartikelmarkt in Österreich meint Verwilligen: „Wir führen nur bekannte Marken und bieten, wie wir glauben, einen unschlagbaren Preis.“ Zudem seien die Kunden in Österreich sehr beratungs- und serviceaffin. Und die vier ausgeprägten Jahreszeiten würden dem Angebot und dem Know-how von XXL sehr entgegenkommen. Harte Preisduelle dürften aber durchaus vorprogrammiert sein. Schon jetzt stehen jedem Österreicher um 50 Prozent mehr Sporthandelsflächen zur Verfügung als zum Beispiel in Deutschland.

XXL betreibt nun seinen ersten Store in der Shopping City Süd in Vösendorf, wo zuvor die britische Kette Sports Direct ohne Erfolg ihr Glück versucht hat. Im Wiener Donauzentrum übernahmen die Norweger einen ehemaligen Markt des Möbelhändlers Kika. Auch hier soll die Eröffnung bald stattfinden. Im Frühling soll dann in der Plus City bei Linz der dritte Standort aufsperren. XXL notiert an der Börse in Oslo, betreibt 68 Stores und setzt in Summe rund 800 Millionen Euro um. Rund ein Fünftel des Geschäfts machen die Norweger im Internet. Und anders als die britische Konkurrenz hat XXL in Wien ein eigenes Headquarter eingerichtet.