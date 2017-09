Hopfgarten im Brixental – Pionierarbeit haben die Eltern von Klafs-Geschäftsführerin Monika Kober geleistet, als sie in den 1960er Jahren das Saunieren in Österreich bekannt gemacht haben. Mittlerweile ist die Firma Klafs stark verankert und ist ein Vorreiter.

Am Freitagabend feierte Klafs das 50-Jahr-Firmenjubiläum in großem Rahmen. Dabei erinnerte man sich an die Anfänge der mühsamen Aufbauarbeit. „Das Saunieren war sozusagen unser Familien-Highlight am Wochenende“, erinnert sich Kober. Die Erfahrung dieser positiven Erlebnisse und auch die Gesundheitswirkung hinauszutragen war der Schlüssel für den Erfolg. Auf diversen Messen in Österreich wurden die Klafs-Kabinen ausgestellt.

Wellness wird heute in den verschiedensten Formen geschätzt, die Herausforderungen für Klafs haben sich geändert. „Die Anwender wollen auf die Smarttechnologie auch beim Saunieren nicht verzichten“, weiß Geschäftsführer Jürgen Klingenschmid. Die technische Umsetzung ist aufgrund der hohen Temperaturen nicht einfach, doch man ist bemüht, auf die Wünsche der Architekten und Kunden einzugehen. Schließlich steht die Sauna heute kaum noch im Keller wie früher, vielmehr ist sie ein Bestandteil der Wohnung. Auch im Außenbereich, etwa auf der Terrasse, im Garten oder über den Carport wird sie gerne positioniert.

Klafs beschäftigt 65 Mitarbeiter, 2016 wurde ein Umsatz von 14,3 Mio. Euro erzielt. Private und Hoteliers halten sich dabei als Kunden in etwa die Waage. Die starke Verankerung in der Region bildet bei den Kunden Vertrauen und da man in einer Nischenbranche tätig ist, werden die Mitarbeiter vorwiegend selbst ausgebildet. „Dabei wäre es interessant, wenn ein Lehrling von mehreren Betrieben gemeinsam ausgebildet werden könnte, da wir, beispielsweise bei den Tischlern, nicht das gesamt Ausbildungsspektrum abdecken“, fordert Kober. Seit drei Jahren ist Klafs ein ausgezeichneter Lehrbetrieb des Landes. (be)