Innsbruck, Mayrhofen – Vor rund einem Jahr war Christoph Egger mit seinen unzerbrechlichen Brillen in der TV-Show „Die Höhle des Löwen“ des deutschen Privatsenders VOX. Er präsentierte seine unkaputtbaren Brillen und erzielte mit 750.000 Euro das höchste Investment der Sendungsgeschichte. Doch der Investment-Deal kam nach der TV-Show nicht zustande, gloryfy-Gründer Egger konnte sich mit seinen potenziellen Investoren Carsten Maschmeyer und Frank Thelen nicht einigen. Also begann er nach einer anderen Möglichkeit zu suchen, an das Geld von Investoren zu kommen, um seine Expansion ins Ausland auf die Beine stellen zu können.

Auf der gloryfy-Homepage können nun Anteile erworben werden, um 100, 500 oder 1000 Euro. „Damit erhalten die Investoren einen gewissen Status, sie werden so genannte ,Rebels‘ und bekommen Vergünstigungen“, erklärt Egger. Manche Produkte bekommen sie früher, in einem Jahr werden sie zur „Rebels-Party“ geladen. „Sie sind eine Armee an gloryfy-Botschaftern, welche die Idee und auch die unzerbrechliche Brille nach draußen tragen.“ Im Idealfall bekommen die Botschafter am Jahresende aber auch Prozente vom Gewinn. Dieser lag 2016 bei 40.000 Euro. Reich werde man – zumindest noch– nicht, sagt Egger. Er designt und stellt seine elastischen Brillen aus dem Material NBFX (Non Break­able Flex Polymer) mit seinen 30 Mitarbeitern in Mayrhofen her. Produziert wird nur, was auch verkauft wird, etwa 60.000 Brillen im Jahr.

In Österreich und der Schweiz ist gloryfy bereits „gut aufgestellt“. Der deutsche Markt werde gerade bearbeitet, derzeit seien die Brillen in 800 Geschäften zu bekommen. Es sei aber extrem schwierig, denn der Brillenmarkt sei zu 80 Prozent in den Händen von Luxottica. Und dieses Unternehmen besitzt quasi alle bekannten Brillenlabels. (ver)