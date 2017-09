Die Personal- und Unternehmensberatung Dufter & Partner feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. Wie hat sich in dieser Zeit der Recruitingmarkt verändert?

Dieter Duftner: Im Jahr 1997 gab es erst wenige Haushalte und Unternehmen mit Internet und E-Mail-Adressen. Wenn wir Stellen in der Tiroler Tageszeitung ausgeschrieben haben, war in den nächsten Tagen unser Postkasten mit Bewerbungsmappen prall gefüllt. Bis zu 50 solcher Bewerbungen trafen bei uns ein. Heutzutage läuft alles digital ab, wir bekommen die Unterlagen in Massen nach dem Motto: „Lieber Recruiter, suche aus, was für Dich von meinen mitgeschickten Attachements relevant ist.“

Ein weiteres Thema war sicher die Erreichbarkeit der Bewerber Ende der 1990er-Jahre?

Duftner: Die Menschen arbeiteten untertags und waren erst ab 19 Uhr auf dem Festnetz daheim erreichbar oder wir haben ihnen per Brief geantwortet. Das war Entschleunigung pur.

Wie haben sich die Suchstrategien und Suchkanäle verändert?

Duftner: Das gute alte Medium Print erlebt eine Renaissance. Es ist wichtig, in Printmedien Präsenz zu zeigen. Gleichzeitig muss im Zeitalter der Digitalisierung eine allumfassende Recruiting-Strategie festgelegt werden. Wir als Personalberater müssen entscheiden, auf welchen Kanälen wir suchen, wo wir die richtigen Leute finden. Der Zug fährt Richtung Mobilisierung des Recruiting-Prozesses. Es wird über das Smartphone kommuniziert. Wie kann ich dort die Bewerber mit Infos abholen und dementsprechend füttern, das ist ein zentraler Punkt beim mobilen Recruitment. Diese Kommunikationswege erwarten sich Auftraggeber und Bewerber.

Entsteht durch mobiles Recruitment nicht auch mehr Zeitdruck?

Duftner: Just-in-time-Erreichbarkeit, Terminvereinbarungen sowie Kontaktmöglichkeiten in Echtzeit – das hat Recruitingprozesse beschleunigt und sie können oft qualitätsvoller geführt werden.

Welche Rolle spielt die Demographie beim Thema Bewerbung?

Duftner: Es geht um generationales Recruiting: Wie sucht ein Unternehmen die richtigen Mitarbeiter in welcher Generation? Wie sucht die jeweilige Generation? Wer ist meine Zielgruppe, wo tummelt sie sich, auf Facebook, Xing, Linkedin? Wenn ich Menschen für Positionen wie Vorstand, Geschäftsführung oder Vertriebsleitung suche, gilt die goldene Regel: je höher die Position, desto weniger Social Media.

Wie hat sich die Personalberaterbranche in den vergangenen 20 Jahren in Tirol verändert?

Duftner: Grundsätzlich gibt es mehr Mitbewerber als früher. In Tirol kann man sich nicht nur auf eine Branche konzentrieren, der Markt ist zu klein. Duftner & Partner ist sehr breit aufgestellt. Die Rolle des Beraters hat sich auch verändert. Auf der einen Seite muss er es schaffen, gute Leute von ihrer Position loszueisen und sie neugierig auf einen Wechsel zu machen. Auf der anderen Seite muss eine Vertrauensbasis auf der Unternehmerseite geschaffen werden. Der Auftraggeber muss überzeugt sein, dass sein Berater weiß, wie der Markt tickt. Dazu benötigt man in Tirol langjährige Erfahrung.

Welches war Ihre skurrilste Stellenausschreibung? Duftner: Als wir im Auftrag des Landes Tirol einen Mesner für die landschaftliche Pfarre Mariahilf gesucht haben. Das Interesse war groß.