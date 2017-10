Herr Kobjoll, Sie haben in der Hotellerie eine große Bekanntheit erlangt. Vor allem, weil Sie das Zepter im Betrieb weitgehend an Ihre Mitarbeiter abgegeben haben. Was machen Sie anders?

Klaus Kobjoll: Ein Unternehmen zu führen ist nichts anderes, als Kinder zu erziehen. Man muss ebenso wie Eltern auch als Unternehmer lernen, loszulassen und sich auf die Mitarbeiter zu verlassen. Das nennt sich Empowerment. Mitarbeiter müssen Fehler machen können. Dass es funktioniert, zeigt sich an den zahlreichen Zertifikaten und Preisen, die wir in den vergangenen Jahren gewonnen haben. Das haben die Mitarbeiter alles selbst organisiert und erarbeitet.

Für Ihren Betrieb scheint sich das auszuzahlen, aber was haben die Mitarbeiter davon?

Kobjoll: Die Mitarbeiter haben mehr Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen. Wir feiern zum Beispiel den Fehler des Monats. Den begießen wir mit Sekt. Das nimmt den Mitarbeitern die Angst davor, Fehler zu machen. Der Fehler zeigt nichts anderes, als dass der Mitarbeiter sich etwas getraut hat. Man muss Fehler zulassen. Wenn etwas schiefgeht, kann etwa auch ein Lehrling selbst entscheiden, dass das Hotel die Kosten für die Übernachtung oder das Abendessen übernimmt. Wir sind auch eine Ausbildungsstätte für künftige Unternehmer. Rund die Hälfte unserer Lehrlinge haben einen Betrieb zuhause, den sie später übernehmen werden. Unsere Mitarbeiter sollen lernen, wie Unternehmer zu agieren.

Wie sieht diese Selbstständigkeit der Mitarbeiter aus?

Kobjoll: Alle Standards im Hotel wurden von den Mitarbeitern festgelegt. Etwa, dass E-Mails immer innerhalb von zwei Stunden beantwortet werden müssen oder das Telefon nicht öfter als dreimal klingeln darf.

Ihre Mitarbeiter legen auch die Höhe ihres eigenen Gehalts fest?

Kobjoll: Auch die Vorstellungsgespräche werden von den Mitarbeitern im Management geführt. Wir haben für jede Position einen Lohnkorridor. Innerhalb dieses Korridors legen die Bewerber selbst fest, wo sie sich sehen. Es kann aber auch mal sein, dass wir sagen, dass wir uns das geforderte Gehalt nicht leisten können. Wir handeln aber niemanden herunter, sonst wird es schwierig, den Mitarbeiter dazu zu motivieren, auch mal Überstunden zu leisten. Bei Hochzeitsfesten im Betrieb müssen die Mitarbeiter auch öfter flexibel sein und eventuell drei Stunden länger arbeiten. Dafür können sie aber auch ein anderes Mal drei Stunden später zur Arbeit kommen.

Die Einsatzbereitschaft ist also höher, wenn die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung haben.

Kobjoll: Richtig! Die geistigen Fähigkeiten der Mitarbeiter verkümmern ja, wenn sie für alles erst den großen Zampano fragen müssen.

In Tirol klagen die Hoteliers über niedrige Erträge. Die Mehrwertsteuer auf Übernachtungen ist in Deutschland mit sieben Prozent deutlich niedriger als in Österreich mit 13 Prozent. Tun Sie sich als deutscher Hotelier leichter, Erträge zu erwirtschaften?

Kobjoll: Als bei uns die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, habe ich auch die Zimmerpreise um zehn Prozent gesenkt. In unserem Hotel zahlt aber jeder Gast den gleichen Preis. Es gibt keine Rabatte. Wenn man immer Rabatte gibt, dann hat man auch am Ende des Jahres das Geld nicht. Da ist ein kausaler Zusammenhang. Man muss den Mut haben, höhere Preise zu verlangen. Österreich ist ein Gastgeberland mit hoher Qualität im Tourismus. Diese muss auch entsprechend bezahlt werden. Die Gäste zahlen aber teilweise Preise wie in einer Jugendherberge.

Weil Österreich ein Gastgeberland ist, gibt es aber auch eine starke Konkurrenz zwischen den Betrieben.

Kobjoll: Jedes Hotel muss seine Einzigartigkeit hervorheben. Das müssen aber nicht immer ein teurer Wellnessbereich oder teure Designermöbel sein. Auch mit besonderer Herzlichkeit können Betriebe bei den Gästen punkten. Es gibt so viele Möglichkeiten, zu differenzieren.

Ist Ihr Konzept der Betriebs- und Mitarbeiterführung in allen Hotels anwendbar?

Kobjoll: Grundsätzlich ja. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Dafür muss man eine Unternehmenskultur prägen. Es muss ein kollektives Bewusstsein entstehen, und es dauert Jahre, bis es vom Design in die Herzen gelangt. In unserem Betrieb, arbeiten wir mittlerweile bereits 30 Jahre daran.

Das Gespräch führte Stefan Eckerieder