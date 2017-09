Von Alois Vahrner

Innsbruck – Bei der „Elefantenrunde“ des Tiroler Autohandels in der TT ging es um alle derzeit brennenden Fragen für die Branche und die Konsumenten: Heuer sei trotz aller Diskussionen „ein sehr starkes Autojahr“, waren sich Dieter Unterberger (Unterberger Gruppe), Erwin Cassar (VOWA und Porsche Innsbruck), Michael Mayr (Autopark Gruppe), Markus Meisinger (Auto Meisinger) und Willi Bacher (Toyota Bacher) einig. Teilweise gebe es Verkaufszuwächse um bis zu 18 Prozent, betont Mayr. Österreich steuere auf das zweitbeste Verkaufsjahr der Geschichte zu.

Was es nach den jüngsten politischen und medialen Debatten aber auch gebe, das sei eine „Verunsicherung vieler Kunden“, vor allem, was die Zukunft von Dieselautos angehe, so Unterberger. „Da ist unsere Beratungstätigkeit stark gefordert.“

Der Anteil verkaufter Diesel-Pkw sei heuer um etwa fünf Prozent gesunken, liege aber immer noch bei über 50 %, sagte Meisinger. Teilweise seien auch die Wiederverkaufspreise von gebrauchten Dieselautos etwas gesunken und jene von Benzinern gestiegen (laut ÖAMTC fielen die Eurotax-Werte beim Diesel um bisher zwei Prozent). Cassar kann dies für die VW-Gruppe so nicht bestätigen. Man habe sogar eher zu wenig Gebrauchtwagen, um die Nachfrage zu decken.

Scharfe Kritik üben die Autohändler an den jüngst aufgeflammten Diskussionen, vor allem auch jene in Deutschland, über Diesel-Fahrverbote in Großstädten und nach 2020 über Kauf-verbote für Verbrennungsantriebe. „Wir raten im Sinne aller dringend zu Besonnenheit“, sagt Bacher. Von Verboten würden gerade ärmere Bevölkerungsschichten am härtesten getroffen, weil sich diese einen Umstieg auf neue Autos nicht leisten könnten. „Die österreichische Diesel-Pkw-Flotte steht für ein Volksvermögen von 5 Mrd. Euro, da drohen Werte vernichtet zu werden, ein Anschlag vor allem auf weniger betuchte Autofahrer“, so Cassar.

Die fünf Autohändler sind sich einig, dass ein Ausstieg aus Diesel und Benzin kurzfristig unmöglich und auch längerfristig nicht sinnvoll sei. „Der Einsatz von Verbrennungsmotoren ist auch auf lange Sicht ohne Alternative, und das nicht nur bei Lkw, sondern auch bei Pkw. Alles andere ist eine gefährliche Illusion.“ Was kommen werde, sei eine weitere technologische Weiterentwicklung mit höherer Effizienz und noch deutlich weniger Verbrauch und Abgasen.

Neue Pkw würden nur ein Dreißigstel eines Lkw an Schadstoffen emittieren, zudem seien in den letzten zehn Jahren 60 Prozent der schädlichen Abgase reduziert worden, weit mehr als etwa bei Heizungsanlagen, so Meisinger. Bei CO2 sei Diesel die bessere Variante als Benzin, weil die Emission um 30 Prozent niedriger sei. Bei Stickoxiden sei derzeit der Diesel schlechter, es sei aber eine Reduktion auf Benziner-Niveau möglich. Die Hälfte des NOx-Ausstoßes komme aber aus der Landwirtschaft. Beim Feinstaub stammten 88 Prozent nicht aus dem Antrieb, sondern durchs Aufwirbeln beim Fahren und Bremsen. „Diese Menge bleibt auch bei Elektroautos“, betont Mayr.

„Die Autowelt wird aber viel bunter werden“, so Bacher, der eine internationale Studie zitierte, wonach es nach 2020 etwa 30 Prozent Autos nur mit Verbrennungsmotoren, bis zu 30 Prozent Elektroautos (heuer Verkaufsanteil von erst 1,5 Prozent) und an die 40 Prozent Hybrid-Antriebe geben werde. Auch Gas- und andere Antriebe wie Wasserstoff würden dann wohl eine stärkere Rolle spielen.

Elektroautos seien auf Sicht sicher im Kommen, sowohl in Österreich als auch global müsse man sich aber die Versorgung mit Ladestationen sowie die Stromversorgung und Umweltbilanz (in vielen Ländern wohl Atom- und kalorische Kraftwerke) ansehen. Und auch die Kosten beim Strom könnten aufgrund der weit höheren Nachfrage und auch aus Steuergründen steigen: Derzeit kassiere der Staat 60 Prozent Steuern auf Benzin und 56 Prozent auf Diesel, aber erst 20 Prozent auf Strom.

Die individuelle Mobilität sei trotz des „sehr sinnvollen Öffi-Ausbaus“ ein sehr hohes Gut, was auch der Bestand von 540 Autos pro 1000 Einwohner in Tirol zeige, unter­streicht Unterberger. Die Politik solle, anstatt nur „Keulen“ wie Verbote auszupacken, der Industrie entsprechende technische Vorgaben machen und den Umstieg auf abgasarme Fahrzeuge durch Prämien beschleunigen.