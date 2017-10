Innsbruck – Die Stimmung am Arbeitsmarkt hat sich auch im Herbst in Tirol deutlich gebessert: 2390 Personen weniger als im September des Vorjahres sind heuer ohne Job. Das entspricht einem Rückgang von 11 Prozent (Personen in Schulungen eingerechnet). „Noch deutlicher wird die positive Entwicklung allerdings beim Zweijahresvergleich – hier beträgt der Rückgang der Arbeitslosigkeit ganze 19,2 Prozent. Kein anderes österreichisches Bundesland hat auch nur ansatzweise vergleichbar positive Arbeitsmarktdaten“, freuen sich LH Günther Platter und Arbeitslandesrat Johannes Tratter über den neuerlichen Erfolg.

Auf Bezirksebene fallen besonders Kitzbühel und Kufstein auf: Im Zweijahresverleich gab es hier um 25.9 bzw. 22,3 Prozent weniger Arbeitslose. Besonders vielen Jugendlichen gelang der (Wieder)Einstieg ins Berufsleben: Die Arbeitslosenquote liegt um 30,8 Prozent niedriger (167 Personen), als noch im Vorjahr. Auch im Bereich Beherbergung und Gastronomie zeichnet sich ein – für Oktober verfrühter – Rückgang ab, im Vorjahr waren noch 839 Personen (15,5 Prozent) mehr auf Jobsuche.

Derzeit sind beim AMS Tirol 19.264 Personen als arbeitssuchend gemeldet, 2471 davon befinden sich in Schulungen.

Impulspakete und Arbeitsmarktoffensive

135 Millionen Euro hat das Land Tirol zuletzt in Form eines Impulspaketes für den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt investiert. Die positive Bilanz am Arbeitsmarkt führen Platter und Tratter nicht zuletzt darauf zurück: „Die vereinten Bemühungen des Landes gemeinsam mit den Sozial- und Systempartnern sowie unsere frühzeitig veranlassten Investitionen in Wirtschaft und Beschäftigung bringen sichtbare Erfolge, von denen Arbeitssuchende im Land profitieren!“

Die berufliche Weiterbildung gewinne immer mehr an Bedeutung, betont Anton Kern, Geschäftsführer des AMS Tirol. „Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen und Lernbereitschaft sind heute wichtige Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg und die Sicherheit des Arbeitsplatzes, daher wird der Höherqualifikation seitens des AMS Tirol weiterhin großes Augenmerk gewidmet.“

Österreichweiter Aufwärtstrend

Die Arbeitslosenquote in Österreich sank um 0,6 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent (374.935 Personen). Laut Arbeitsmarktservice (AMS) handelt es sich um den niedrigsten Septemberwert seit 2013. Stark steigende Beschäftigung verbunden mit Rückgängen der Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern und allen wichtigen Branchen habe zur Reduktion der Arbeitslosenquote geführt, so AMS-Vorstand Johannes Kopf in einer Aussendung.

Auch Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) zeigte sich mit dem „stärksten Rückgang“ in der Republik „seit sechs Jahren“ zufrieden. Maßnahmen wie der Beschäftigungsbonus oder die Qualifizierungsoffensive würden nun „ihre volle Wirkung“ entfalten, so Stöger in einer Aussendung. „Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Generation 50+. Mithilfe der Aktion 20.000 konnte der Anstieg an Arbeitslosen in dieser Gruppe annähernd aufgehalten werden.“

Der stärkste Rückgang bei Personen ohne Job (Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet) wurde in der Warenerzeugung (-10,9 Prozent), am Bau (-10 Prozent), im Handel (-7,3 Prozent) und bei Jugendlichen unter 25 (-7,2 Prozent) verzeichnet.

Mehr Arbeitslose und Schulungsteilnehmer gab es hingegen bei Akademikern (+2,5 Prozent), Arbeitskräften mit höherer Ausbildung und Ausländern (jeweils +0,8 Prozent) und bei Personen über 50 Jahre (+0,6 Prozent).

Auffallend sei die „hervorragende Entwicklung“ im Bereich der Herstellung von Waren. Der AMS-Vorstand zeigt sich zuversichtlich für die kommenden Monate: „Die Prognosen sind günstig, je länger der Aufschwung hält, desto eher wird es uns gelingen auch Menschen mit größeren Vermittlungshemmnissen am Markt unterzubringen, der Rückgang der langzeitbeschäftigungslosen Personen ist ein erstes Signal dafür.“

Im EU-Vergleich liegt Österreich bei den Arbeitslosenzahlen auf Rang 9. Die wenigsten Arbeitslosen hat Tschechien, gefolgt von Deutschland, Malta, Großbritannien, Ungarn und Niederlande, geht aus Eurostat-Daten hervor. (TT.com / APA)