Von Alex Gruber

Innsbruck — Die Punkteliste der Erste Bank Eishockey Liga sieht nach acht Runden sehr viele Haie ganz vorne. Mit Mitch Wahl stellen die Haie auch den bislang zweitbesten Torjäger der Liga. Dabei hatte der (Fitness-)Zustand des 27-jährigen Amerikaners in der Sommervorbereitung noch Fragen aufgeworfen. Die Antwort hat er mit den Toren gegeben, mittlerweile hat er sich bereits einen Namen gemacht. „Ich kenne ihn, seit er 15 ist, und bin froh, dass er bei uns ist", weiß Innsbrucks Headcoach Rob Pallin, was er an Wahl hat. Der spielt den Puck gleich zu seinem Landsmann zurück: „Ich bin auch wegen des Trainerstabs zu den Haien gekommen. Der Coach kennt mein Spiel."

Nachdem die letzte Saison auf skandinavischem Boden in Finnland (Ilves) und Schwede­n (Västerviks, Oskars­hamn) einer Wanderschaft glich, hat Wahl gemeinsam mit seiner Frau Sigourne­y in Innsbruck einen neuen Anker gesetzt: „Wir fühlen uns sehr wohl." Die tolle Tor-Quote wollen die Innsbrucker Haie am Freitag auch gegen Linz halten. „Manchmal geht die Scheibe leicht rein, manchmal nicht. Ich kenne beide Seiten", sagt Wahl, der das erhaltene Lob gleich an seine kongenialen Linienpartner Andrew Yogan und Andrew Clark weiterreicht: „Ich habe bei meinen Toren fantastische Pässe erhalten."

Mit den Black Wings aus Linz reist für Pallin am Freitag „eines der besten Teams der Lig­a" an: „Wir werden unsere beste Leistung und noch ein bisschen mehr geben müssen." Dann sind den Haien in dieser Saison vielleicht gar keine Grenzen gesetzt. Im fünften Saisonheimspiel will man in jedem Fall den ebenso vielten Sieg feiern. Was die Nachfolge des abgewanderten Jesse Mychan betrifft, stellt Pallin klar: „Wir haben ein paar Namen. Aber es ist besser, mit Geduld den Richtigen zu wählen, als mit Ungeduld den Falschen." Ein verantwortungsvoller, starker Center für die dritte Linie wird gesucht. Heute gegen Linz packen wieder Kapitän Tyler Spurgeon und Co. an.