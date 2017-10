Dublin – Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Piloten deutliche Lohnsteigerungen in Aussicht gestellt. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen für die Flugkapitäne verbessert werden, wie aus einem Brief der Airline hervorgeht, den Reuters am Donnerstag einsehen konnte. Ryanair-Chef Michael O‘Leary versprach darin den Piloten höhere Gehälter als bei Konkurrenten wie Jet2 und Norwegian Air Shuttle.

Ryanair hatte vor kurzem wegen eines Personalengpasses im Cockpit weitere massive Flugstreichungen angekündigt. Von November bis März dürften 18.000 von insgesamt 800.000 Flügen entfallen. (APA/Reuters)