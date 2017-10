Von Matthias Reichle

Zams – „Wegen Reichtums vorzeitig geschlossen“, postet ein User im Forum der Facebook-Seite „Rettet den Venet“ auf die Frage, warum die Venet Bergbahnen bereits in die Herbstpause gegangen sind. „Auf unserer Venet-Jahreskarte steht, dass sie bis 22.10.17 gültig ist! Auch auf der Venet-Homepage stand immer, dass bis 22.10. geöffnet ist. Und jetzt ist er doch schon seit dem 8. Oktober geschlossen“, beschwert sich ein anderer.

Vor allem weil das Wetter vergangenes Wochenende so schön war und geradezu zum Wandern einlud, wunderten sich viele, dass die Gondeln im Tal geblieben sind. Auf der Homepage der Venet Bergbahnen war Anfang Oktober noch zu lesen, dass die Bahn an beiden Oktober-Wochenenden vom 13. bis 15. und vom 20. bis 22.10 noch im Herbst-Betrieb sein werde.

Auch er sei bereits darauf angesprochen worden, betont Venet-Vorstand Siggi Geiger. „Ursprünglich war gedacht, an beiden Wochenenden zu fahren“, bestätigt er auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Dann seien aber dringliche Revisionsarbeiten dazwischengekommen. Man habe die Vermieter jedoch im Vorfeld informiert.

So auch die Auskunft des Venet-Teams auf der offiziellen Facebook-Seite: Dort beantwortet man eine entsprechende Anfrage so: „Leider bleibt die Bahn aufgrund unvorhersehbarer Revisionsarbeiten an den beiden geplanten Wochenenden im Oktober geschlossen. Schöne Grüße vom Venet.“ Laut Homepage soll die Venet-Bahn am 15. Dezember wieder in den Winterbetrieb starten.