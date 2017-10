Von Max Strozzi

Innsbruck – Jahrelang war es ruhig um die Tiroler-Südtiroler Regionalfluglinie Air Alps. 2014 hatte die Muttergesellschaft Welcome Air den 76 %-Mehrheitsanteil an das in der Branche unbekannte deutsche Unternehmen MDA Mitteldeutsche Aviation GmbH des deutschen Anwalts Norbert Dotterweich veräußert, der angeblich den Flugbetrieb wieder aufnehmen wollte. Doch schon dieser Verkauf stand unter keinem guten Stern. Zunächst platzte der Verkauf an den Deutschen. Erst, als Air Alps Dotterweich auf mehr als 800.000 Euro Schadenersatz klagte, ging der Deal über die Bühne.

Damit übernahm MDA 2014 die Mehrheit an der Air Alps, die zu diesem Zeitpunkt in Liquidation war: Der Flugbetrieb war eingestellt, die Fluglizenz verfallen, die Flugzeuge verkauft und die Schulden beim Begleichen, wie der damalige Liquidator, der Innsbrucker Anwalt Günther Gast, auf TT-Anfrage schildert.

Mit dem Verkauf 2014 übernahm aber Dotterweich das Ruder. Seither ist mit der Fluglinie auch nichts passiert. Als Firmensitz der Air Alps scheint zwar immer noch die Anwaltskanzlei in Innsbruck auf. Das liegt laut Gast aber daran, dass Dotterweich der Aufforderung, den Firmensitz zu verlegen, nie nachgekommen sei. Von Dotterweich habe er, Gast, nämlich seit dem Verkauf der Airline „nichts mehr gehört“.

Nun wurde bekannt, dass vor knapp einem Monat ein Konkursverfahren gegen die „Air Alps Aviation Alpenländisches Flugunternehmen Ges.m.b.H.“ mangels Vermögens nicht eröffnet wurde. Im Zuge der Recherchen stellte sich heraus, dass bereits seit einem Jahr auch die Staatsanwaltschaft der Causa auf der Grund geht. „Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der betrügerischen Krida durch“, wie Staatsanwaltschafts-Sprecher Hansjörg Mayr auf TT-Anfrage bestätigt. Bei einem solchen Verdacht geht es beispielsweise darum, dass Vermögen verheimlicht oder beiseitegeschafft worden sein könnte. „Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil es einen Auslandsbezug gibt und wir auf Rechtshilfe angewiesen sind“, erklärt Mayr. Ermittelt werde seit Sommer 2016 gegen zwei Personen. Namen nennt die Staatsanwaltschaft nicht. Eine TT-Anfrage ließ Dotterweich unbeantwortet.