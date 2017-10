Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – In keinem anderen Bezirk Tirols gab es im August so viele offene Lehrstellen wie in Schwaz. Insgesamt wurden 290 sofort verfügbare Lehrplätze angeboten. Demgegenüber standen im August aber nur acht Lehrstellen­suchende. Grund genug für das AMS Schwaz, den Jugendlichen im Bezirk die Lehre schmackhafter zu machen.

„Es macht richtig viel Spaß hier. Wir erfahren viel über verschiedene Berufe und was man da so alles machen kann“, erzählen zwei Schülerinnen. Sie waren gestern beim AMS-Jobcheck in Schwaz, wo zehn Unternehmer ihre Lehrberufe vorstellten und die Schüler einen Interessentest machen konnten. Besonders die Jobs Friseurin und Bürokauffrau haben es den beiden angetan. Zwei Schüler aus dem Zillertal interessierten sich vor allem für die Baufirmen beim Jobcheck. „Ich habe schon eine Lehrstelle“, sagte einer der beiden stolz. Er will Installateur werden. Interessant ist der Jobcheck für ihn trotzdem: „Ich will mir schon noch anschauen, was sonst so angeboten wird.“ Sein Schulkollege hat auch konkrete Pläne. Er will nach der Poly eine Lehre zum Fliesenleger starten.

180 Schüler der Polytechnischen Schulen (PTS) in Schwaz, Jenbach und Zell am Ziller konnten beim Jobcheck ihrer Berufswahl einen Schritt näher kommen. „Wer glaubt, dass er mit einem Studium einen fixen Job hat, der irrt“, stellt AMS-Bezirkschefin Andrea Schneider klar. Es sei nicht jeder Jugendliche ein „Schultyp“. „Viele gehen an eine höhere Schule, schreibe­n schlechte Noten, sind frustriert und nach ein oder zwei Jahren wollen sie sich auf eine Lehrstelle bewerben. Doch mit dem schlechten Zeugnis klappt es oft nicht“, sagt Schneider. Sie hält es für klüger, wenn Jugendliche sich an einer PTS ein Jahr lang orientieren und dort feststellen können, was ihnen liegt und gefällt. „Wer nicht der Schultyp ist, der arbeitet in einer höheren Schule täglich an seinen Schwächen – anstatt durch eine Lehre seine Stärken zu stärken“, sagt Schneider.

Heiko Kromp, Direktor der PTS Schwaz, sieht das ähnlich. Jugendlichen fehle oft eine Orientierungsphase, mit 14 Jahren zu wissen, wo es einmal hingehen solle, sei für viele schwer zu sagen. „Wir hatten einen Schüler, der wollte nach der Poly auf die HTL gehen. Während des Schuljahres hat er aber gemerkt, dass ihm Bürokaufmann viel mehr liegt“, sagt Kromp. Es sei wichtig, dass die Schüler viele Eindrücke von verschiedenen Jobs erhalten, in Betriebe schnuppern und sich so orientieren können. Zudem hätten die Jugendlichen abseits der „Mainstream-Jobs“ teils keine Ahnung, welche spannenden Lehrberufe es noch gebe. Während es früher gar nicht so einfach gewesen sei, eine Lehrstelle zu finden, habe sich das laut Kromp in den letzten Jahren massiv gedreht. „Wir bieten unseren Schülern eine Lehrstellen-Plattform an. Dort waren im Vorjahr 160 offene Lehrstellen zu finden“, sagt Kromp.

Zudem wolle der Direktor den Schülern zeigen, dass das AMS nicht nur für Arbeitslose da sei, sondern eine Art Informationsdrehscheibe ist.