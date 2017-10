Wattens, Wien – Die Swarovski Kristallwelten in Wattens unterziehen sich einer Neugestaltung. Mit der Überarbeitung von vier Wunderkammern kehrt auch ein alter Bekannter in eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs zurück. Der Schöpfer des Riesen, André Heller gab gestern einen ersten Einblick in seine neue Wunderkammer.

Gemeinsam mit Uwe Maass, dem führenden Spezialisten für Hologramm-Inszenierungen, werden von Heller in der neuen Wunderkammer bereits verstorbene sowie aktive Friedensbotschafter als kristalline Hologramm-Projektionen reproduziert. „Ich habe darüber nachgedacht, was noch fehlt, und gedacht, es macht Sinn, wenn man einen politischen Denkanstoß bekommt. Frieden ist etwas, das unsere Welt vollkommen beherrscht, in seinem Gegenteil, dem Unfrieden“, sagte der Medienkünstler gestern bei einer Vorabpräsentation in Wien.

Unter anderem werden in lebensgroßen Hologramm-Kristallen Mahatma Gandhi, Albert Einstein und Martin Luther King zum Leben erweckt. Aber auch die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchù wurde für das Projekt gewonnen.

Maass sorgte bereits mit holographischen Projektionen von Madonna für Schlagzeilen. Im indischen Wahlkampf ließ er den damaligen Oppositionsführer Narendi Modi an einem Abend in 93 Orten als Hologramm live auftreten.

Swarovski investiert in die Neugestaltung „substanzielle Summen“ im einstelligen Millionenbereich, sagte Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski Tourism Services GmbH. Vom 6. bis zum 10. November werden die Kristallwelten geschlossen sein. Die neuen Installationen sind ab 27. November zugänglich.

Heller hatte zum Hundert-Jahr-Jubiläum von Swarovski 1995 die „Welt der Wunder“ geschaffen, die bisher mehr als 13 Millionen Besucher nach Wattens lockte. (ecke)