Von Harald Angerer

Kitzbühel – Bitte warten, heißt es für den Ingolstädter Autohersteller. Sowohl im Aufsichtsrat des Kitzbühel Tourismus als auch im Gemeinderat der Stadt Kitzbühel war ein Kooperationsvertrag mit dem künftigen Mobilitätspartner Thema. In beiden Gremien wurde die Entscheidung zurückgestellt.

Partner in dem Vertrag sind Audi und Kitzbühel Tourismus, die Stadt ist durch eine Vereinbarung mit dem TVB eingebunden. Bei der Stadt geht es vor allem um die Nutzung der öffentlichen Flächen durch den Autohersteller. Bisher war Mercedes Partner, hier wurde der Vertrag aber nicht verlängert, die TT berichtete. Schon damals sorgte der Vertrag mit Mercedes für Diskussionen, vor allem die Nutzung der Flächen in der Stadt.

Auch jetzt ist die Kritik wieder groß. Man müsse sich grundsätzlich überlegen, ob die Stadt ein Messestand für Audi werden soll, brachte Manfred Filzer (UK) ein. Und Alexander Gamper (FPÖ) stellt sich die Frage, was Kitzbühel grundsätzlich wert ist, und versuchte die Frage mit verschiedenen Beispielen zu untermauern. Etwa mit Zahlen für eine Werbung auf einer Straßenbahn in Wien. Oder auch mit dem Kitzbühel Tourismus selbst, dieser investiert 240.000 Euro für eine Werbefläche am Flughafen in München in der Vorweihnachtszeit.

„Wir hatten das Thema auch im Stadtrat und es sind noch Punkte offen“, sagt Vize­bürgermeister Walter Zimmermann (SPÖ) – etwa die genaue Positionierung eines Werbe-Containers vor dem Kirchberger Tor. Auch von Seiten der ÖVP war Gegenwind zu spüren. So zeigte sich Stadträtin Ellen Sieberer kritisch. Gamper und Zimmermann wollten den Antrag zurückgestellt und im Stadtrat noch einmal besprochen wissen. Gamper will auch die Ausschüsse einbeziehen.

Der Gemeinderat verabschiedete dann mit 13 Ja-Stimmen zu vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, dass die Stadtgemeinde grundsätzlich bereit ist, eine Vereinbarung mit Kitzbühel Tourismus über die Vermietung von stadteigenen bzw. öffentlichen Flächen zu Werbezwecken einzugehen, deren Grundlage eine Automobilpartnerschaft von Kitzbühel Tourismus ist. Als Zweites wurde mit 18 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme beschlossen, dass die vorliegende Vereinbarung zur Überarbeitung an den Stadtrat zugewiesen wird.

Auch in der kurz davor stattgefundenen Aufsichtsratssitzung des Kitzbühel Tourismus gab es Zurückhaltung. „Die Entscheidung wird auf die Zeit nach der Tourismuswahl verlegt“, sagt Präsidentin Signe Reisch auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.