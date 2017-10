Innsbruck – Dienstagabend präsentierte „Campus Tirol Motorsport“ (CMT) den erste Elektro-Rennwagen Tirols. CMT ist eine Gruppe Technik-Studenten der Universität Innsbruck, die sich zusammengetan haben, um an der „Formula Student“ teilzunehmen, ein Wettbewerb, der ausgehend von den USA seit rund 15 Jahren auch auf Rennstrecken in ganz Europa durchgeführt wird. Dazu konstruierte CMT innerhalb eines Jahres ein einsitziges Rennauto, das gemeinsam mit Zulieferern der Industrie auf die Rennbahn gebracht werden soll, um sich dann mit Teams aus aller Welt in verschiedenen Bewerben zu messen, erklärt Lukas Dür, Projektleiter von CMT.

Es gibt bei den Wettbewerben zwei Disziplinen. In den dynamischen Disziplinen sind insbesondere Beschleunigung, Schnelligkeit und Ausdauer gefragt. Die Fahrzeugkonstruktion und Marketingstrategie stehen bei den statischen Disziplinen im Vordergrund. Und die Qualität der von Studenten gebauten Boliden ist hoch. Im Juli hat das Team der ETH Zürich am Austragungsort Silverstone seinen E-Rennwagen in 1,513 Sekunden von 0 auf 100 km/h gebracht und damit den Beschleunigungs-Weltrekord gebrochen. CMT ist, mit zwei Teams aus Graz und zwei aus Wien, das fünfte Team aus Österreich.

Bei den internationalen Wettbewerben der „Formula Student“ treten Studententeams aus der ganzen Welt gegeneinander an. Pro Saison finden acht offizielle Wettbewerbe statt – vier davon in Europa, einer auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg. (hu)