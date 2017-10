Kirchbichl, Wörgl – Seit zehn Jahren arbeiten die Wörgler Stadtwerke am Kraftwerks­projekt Egerndorf an der Brixentaler Ache, mit dem 2700 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden sollen. Nach Anrainer-Einsprüchen wurde umgeplant und nach zähen Verhandlungen mit Kirchbichls Bürgermeister Herbert Rieder liegt jetzt ein Projekt auf dem Tisch, das diesen Herbst der Bevölkerung noch einmal vorgestellt werden soll. Bei der Generalversammlung der Bürgerinitiative „LA21 Bruckhäusl aktiv“ informiert­e Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard Jennewein über das Kleinwasserkraftwerk-Projekt.

2012 erfolgte die Gründung der Kraftwerk Wörgl GmbH als Privatstiftung, an der die Stadtwerke mit 65 % und Egon Dietrich mit 35 % beteiligt sind. 2013 wurde das Projekt beim Land zur naturschutz- und wasserrechtlichen Bewilligung eingereicht. Drei Grundeigentümer erhoben Einspruch. „So entschieden sich die Projektbetreiber zur Umplanung und wollen nun die Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von 2,8 Metern unter dem Radweg an der Ache verlegen. Durch die Umplanung entstehen beim 12 Millionen Euro teuren Kraftwerksprojekt Mehrkosten in Höhe von 220.000 Euro. Bisher wurden rund 350.000 Euro in die Vorarbeiten investiert.

„Kirchbichls Bürgermeister Herbert Rieder hat sehr hart verhandelt, aber wir haben einen fairen Kompromiss erzielt“, berichtete Jennewein. „Das heißt noch nicht, dass die Gemeinde zustimmen wird – Einigkeit kann erst nach einer weiteren Bürgerversammlung hergestellt werden, die in den nächsten Wochen erfolgen wird. Die Beweisumkehr war der Knackpunkt, der jetzt weg ist“, erklärt Rieder. Er hat noch eine Herausforderung parat: „In den nächsten 10 Jahren soll von Brixen bis Angath entlang der Brixentaler Ache ein Hochwasserschutz errichtet werden. Dieser muss noch eingearbeitet werden.“ Die Zustimmung des Kirchbichler Gemeinderates hänge davon ab, ob in allen Punkten Einigkeit erzielt werden kann. Eine Lösung sei heuer aber „nicht ausgeschlossen“. Besten­falls könnte das Kraftwerk Egerndorf frühestens 2020 in Betrieb gehen. (vsg)