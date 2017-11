Von Max Strozzi

Wattens – Beim Kristallkonzern Swarovski in Wattens weht offenbar ein scharfer Wind. Ernst Daberto, Arbeiter-Betriebsratschef bei Swarovski in Wattens, schlägt jedenfalls Alarm. Demnach würden immer mehr Jobs vom Stammsitz in Wattens nach Serbien verlagert, wo Swarovski 2015 ein neues Werk in Betrieb genommen hat. „Immer weniger wird in Wattens produziert, unsere Produktionsleitung hat sich dem Verlagern von Arbeitsplätzen verschrieben. Serbien scheint das Allheilmittel zu sein, um billigst zu produzieren, Geschäftsethik hin oder her“, prangert Daberto in einem Beitrag in der Swarovski-Mitarbeiterzeitung an. Teilzeitarbeit – egal ob Elternteilzeit oder Altersteilzeit – werde von der Führung immer weniger akzeptiert, schreibt der Betriebsratschef weiter. Über 50-Jährige müssten wieder Schicht arbeiten bzw. man biete Ihnen eine „Einvernehmliche“ an, weil Kündigungen ab diesem Alter kaum durchsetzbar wären. Daberto erhebt gegenüber der Produktionsleitung schwere Vorwürfe. Ihr sei „nicht nur die Sozialkompetenz abhandengekommen, sie bringt immer mehr den Standort Wattens in Gefahr“, warnt der Betriebsratschef. Immer mehr Kosten – etwa Verwaltungskosten – würden auf immer weniger Mitarbeiter in der Produktion aufgeteilt. „So kann sich der Standort nicht rechnen“, meint Daberto. Auf eine TT-Anfrage zu seinem Beitrag ging Daberto nicht ein und verwies auf die Presseabteilung des Konzerns.

Wie weiters aus einem anonymen Schreiben hervorgeht, stünden große Teile der Produktion in Wattens derzeit – vom 27. Oktober bis zum 4. November – still, Mitarbeiter würden auf Urlaub geschickt. Kurzarbeit sei bald wahrscheinlich, heißt es weiter.

Swarovski räumt eine angespannte Lage in Wattens ein. „Der Druck auf die Wirtschaftlichkeit am Standort Wattens hat sich nach wie vor nicht entspannt, obwohl wir im Geschäftsbereich Kristall insgesamt heuer wieder von einem Wachstum ausgehen“, schreibt Swarovski auf TT-Anfrage. Das Produktionsvolumen in Wattens sinke, weil Kunden statt großer Mengen immer häufiger nach Kollektionen in kleineren Stückzahlen verlangen würden, so Swarovski. Und bezüglich Serbien heißt es etwas unklar: „Die Effekte rückläufiger Volumina, die wir aktuell in Wattens spüren, stehen in keinem Zusammenhang mit Verlagerungen in unser Produktionsnetzwerk.“

Die Fenstertage zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen/Allerseelen seien laut Konzernangaben zum Teil genutzt worden, um auf „Schwankungen in den Produktionsaufträgen“ zu reagieren sowie Urlaubsrückstände abzubauen. „Es ist unsere Pflicht, die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren und dabei unseren Anspruch, die Situation für jeden Einzelnen menschlich optimal zu gestalten“, schreibt der Konzern. Das würde aber nicht in jedem Fall gelingen, räumt man ein. Der Betriebsrat sei aber sehr eng eingebunden.

Am Werksgelände in Wattens werde aber investiert, betont der Konzern. Auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern entstehe „ein neues, hochmodernes Kristallschleifzentrum, ein Produktentwicklungs- und Innovationszentrum sowie eine Manufaktur“. Die Manufaktur gehe im April 2018, das neue Kristallwerk ab Herbst 2019 in Betrieb. Das 2015 gestartete Werk in Serbien mit rund 600 Mitarbeitern diene als verlängerte Werkbank der Produktion in Wattens. Dort werden weiterverarbeitende, manuelle Tätigkeiten ausgeführt, schildert Swarovski.

Auf die Frage nach der Entwicklung des Produktions-Personalstands in den letzten Jahren in Wattens und in Serbien ging der Konzern nicht ein. Er verwies darauf, dass die Swarovski-Gruppe aktuell 6600 Mitarbeiter beschäftige, davon 4800 am Standort Wattens. Damit sei Swarovski der größte private Arbeitgeber in Tirol. Auch ob tatsächlich Kurzarbeit anstehe, sagte Swarovski nicht.