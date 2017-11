Wien – Der Blockchain-Technologie wird zugeschrieben, unsere digitalisierte Zukunft zu revolutionieren. Als eine Art Sammelbegriff für potenzielle wirtschaftlich orientierte Anwendungen des Ansatzes etabliert sich der Begriff „Kryptoökonomie“. Ein solches System ist die digitale Währung Bitcoin, für die die Blockchain-Technologie ursprünglich entwickelt wurde.

Blockchain ist vereinfacht gesagt zunächst nur eine gigantische verschlüsselte Textdatei, die sämtliche in ihr getätigten Transaktionen abspeichert. Sie ist daher eine große, jedoch dezentrale Datenbank. Blockchain funktioniert wie eine Art digitales Grundbuch, in das Transaktionen geschrieben, zu Blöcken zusammengefasst und aneinandergehängt werden. Da verschlüsselte Kopien davon auf den Rechnern aller Nutzer gespeichert und eingesehen werden können, ist laut Experten Transparenz und Manipulationssicherheit weitestgehend gegeben.

Die Software sammelt die Informationen, verschlüsselt sie und hängt sie an die Datenbank. Dabei erhält jeder Block einen Zeitstempel. Dies verhindert Doppelungen und stellt sicher, dass die danach verteilten neuen Datensätze in der richtigen Reihenfolge an die Kette gehängt werden. Zusätzlich wird in jedem Block der so genannte Hash-Wert des vorangehenden Blocks gespeichert. Dabei handelt sich um eine Prüfsumme, quasi ein digitaler Fingerabdruck. So wird sichergestellt, dass kein Block manipuliert oder unbemerkt entfernt werden kann.

Viele sehen in dem Ansatz große Vorteile, da er den Aufbau von Netzwerken verschiedenster Art ermöglicht, in denen potenziell alle Teilnehmer über den gleichen Informationsstand und damit vergleichbare Macht verfügen, also von der Möglichkeit des Ausschaltens von quasi jeglichen Organisationen, die als „Mittelsmänner“ fungieren – vom Online-Vermittler von Dienstleistungen bis zu staatlichen Einrichtungen. „Seit 5000 Jahren gibt es zuerst Priester und Könige, später Banken, Grundbücher oder Notare, die vertraglichen Konsens über Eigentumsverhältnisse bestätigen. Mit der Blockchain kann diese enorme Zivilisationsleistung von den Bürgern selbst erbracht werden – mit weniger Kosten und Risiken“, erklärt Experte Christoph Holz. Bisher hätten diese zentralen Koordinatoren die Spielregeln und Abläufe bestimmt, und das bedeutet neben Macht meistens auch viel Geld.

Andere Experten sehen die Chancen generell eher auf den Bereich zwischen kommerziellen Akteuren beschränkt und glauben noch nicht an die Durchsetzbarkeit auch bei „gleichberechtigten“ „Peer-to-Peer-Anwendungen“ auf privater Ebene. Hauptkritikpunkt sind die mangelnde Geschwindigkeit der Datenverarbeitung im Massenbetrieb, der hohe Rechen- und Energieaufwand sowie fehlende gesetzliche Regelungen bei Haftungsfragen.

Eine IBM-Studie unter Schweizer Unternehmen zeigt aber, dass neben Unternehmen im Finanzwesen vor allem Firmen im Distributionssektor intensivst an Blockchain-Lösungen arbeiten. Dazu zählen Konsumgüter, Einzelhandel, Pharma, IT-Dienstleistungen und der Transport. Den größten Nutzen erwarten sich die Befragten durch Effizienzsteigerungen.

Der österreichische „Verbund“ arbeitet derzeit an Pilotprojekten, unter anderem an einem Modell für das Peer-to-Peer-Trading im internationalen Großhandel mit Strom. Das Blockchain-Verfahren sei ein kosteneffizientes Transaktionstool, insbesondere deshalb, weil Zwischenhändler in Transaktionen wegfallen können und dadurch die Transaktionen deutlich günstiger werden, erklärte Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber.

Ein weiteres Beispiel: Die Schweizer Großbank Credit Suisse geht bei der neuen Cyberwährung „Utility Settlement Coin“ mit der schweizerischen UBS zusammen. Die Blockchain-Währung soll dereinst den Zahlungsverkehr zwischen den Banken revolutionieren. (APA, hu)