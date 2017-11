Dublin – Der Billigflieger Ryanair will nach einem Personalengpass mehr Piloten direkt einstellen. Die Zahl werde „dramatisch steigen“, kündigte das Management am Freitag in einer internen Mitteilung an. Demnach werden noch im November über 180 Co-Piloten Ryanair-Arbeitsverträge angeboten. Bis Dezember würden weitere 300 Angebote folgen. Bisher sind viele Piloten über externe Firmen beschäftigt.

Das irische Unternehmen plant nach eigenen Angaben, bis zum Sommerflugplan 2018 die Zahl der Piloten je Flugzeug von 10,5 auf 11,0 zu steigern. Wegen Problemen mit den Dienstplänen hatte die nach Passagierzahlen größte Fluggesellschaft Europas im September 20.000 Flüge gestrichen und viele Kunden verärgert. Daraufhin versprach Ryanair, die Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Cockpitbesatzungen zu verbessern. (APA/Reuters)