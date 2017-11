Innsbruck – Die von Christian Harisch und Stefan Rutter vor über 20 Jahren gegründete und bis heute von den beiden zu je 50 Prozent gehaltene Rutter Immobilien Gruppe (RIG) meldet ein zuletzt abgewickeltes Transaktionsvolumen von über 200 Mio. Euro.

Konkret wurde das Fachmarktzentrum Hartberg ebenso eröffnet wie das Einkaufszentrum ELI in Liezen. Schließlich feierte vor wenigen Tagen die Merkur City in Wiener Neustadt nach einem kompletten Um- und Neubau die Wiedereröffnung. „Alle Zentren wurden von der RIG konzipiert, entwickelt, umgesetzt und in weiterer Folge veräußert. Das 200-Millionen-Transaktionsvolumen zählt bezogen auf den österreichischen Markt zu den größten insgesamt im Jahre 2017“, betonen Rutter und Harisch gegenüber der TT.

Harisch kümmert sich in der Gruppe vorrangig um Finanzen und Strategie, Rutter entwickelt die „Einkaufszentren der Zukunft“ und verantwortet die Vermietung sowie das Management von über 500.000 Quadratmetern Handelsfläche in Österreich.

Die Gruppe plane für die Zukunft weitere Ankäufe, kündigt Harisch an. Zurzeit erfolge die Entwicklung des Einkaufszentrums Steyr, mit dessen Bau bereits begonnen wurde. Geplant ist mittelfristig der weitere Ausbau des Einkaufszentrums Cyta in Völs auf einer Liegenschaftsfläche von über 100.000 Quadratmetern. Dafür habe man auch zusätzliche Gründe angekauft. Das nur wenige Tage nach der Cyta (damals von der Hypo) ebenfalls Ende 2015 gekaufte M4 in Wörgl solle weiter attraktiviert werden.

Die Gruppe wolle ihre Aktivitäten auch nach Deutschland ausdehnen, sofern sich Möglichkeiten ergeben sollten. In Tirol halte man intensiv Ausschau, um ein drittes Einkaufszentrum zu erwerben, sagt Harisch. (va)