Von Jasmine Hrdina

Innsbruck – Angebote, wo das Auge nur hinblickt: Die Woche rund um den „Cyber Monday“ und den „Black Friday“ zählt mittlerweile nicht mehr nur in den USA zu den Höhepunkten des Jahres für Schnäppchenjäger – auch in Österreich ruft der Handel dieser Tage zum kollektiven Konsumrausch auf. Während sich die Verbraucher über den Preiskampf der Händler freuen, begegnen Branchenexperten dem Treiben skeptisch: „Aktionstage wie der Black Friday werden von Konzernen wie Amazon großflächig in Medien beworben und somit in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen. Dadurch entsteht auch ein enormer Druck auf den Einzelhandel“, kritisiert Barbara Thaler, Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Große Konzerne vermelden jedes Jahr aufs Neue Rekordumsätze, vor allem der Online-Handel profitiert von den Aktionstagen. Am „Black Friday“ 2016 gab es im Online-Handel mehr als doppelt so viele Aufrufe wie an einem normalen Freitag.

Wettbewerbsverzerrung durch Steueroptimierung

Zu bedenken sollte Shoppingkings und -queens allerdings geben, dass der Wettbewerb im Online-Bereich alles andere als ausgeglichen und fair von statten geht. Multinationale Konzerne (dazu zählen auch Google und Facebook) verfügen oft über Vorteile, da sie ihre Steuern und Abgaben aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage nicht in Österreich entrichten müssen. „In diesem Zusammenhang ist es enorm wichtig, dass im Onlinehandel Chancengleichheit hergestellt wird. Es darf nicht sein, dass internationale Konzerne etwa im Steuerbereich von rechtlichen Schlupflöchern profitieren und so unfaire Vorteile gegenüber heimischen Onlinehändlern haben“, so Thaler. Etwa die Hälfte des via Online-Einkäufe gemachten Umsatzes in Österreich fließe unversteuert ins Ausland. Ein viel diskutiertes Thema, das EU-weit diskutiert wird. Mit der Errichtung „digitaler Betriebsstätten“ soll den „Steueroptimierungstricks“ von Amazon und Co. ein Riegel vorgeschoben werden.

Internet als Chance, Regionalität als Prämisse

Die heimische Wirtschaft preist nicht zuletzt aus diesem Grund Regionalität an. In der Bundeshauptstadt Wien entsendet die Wirtschaftskammer Conchita Wurst, um die Wiener für das Thema zu sensibilisieren: „Wo ich einkaufe, ist mir nicht Wust“, so das gefinkelte Wortspiel der Kampagne. In Tirol setzt man auf ein bodenständiges „Ja zu Tirol!“. „Egal ob die Geschenke online oder offline gekauft werden, wichtig ist, dass sie bei Tiroler Unternehmen gekauft werden, damit möglichst viel Wertschöpfung bei uns im Land bleibt“, fasst Thaler zusammen.

Den Online-Handel solle man jedenfalls nicht verteufeln. Vielmehr müsse man ihn als Chance begreifen. Das Thema E-Commerce beschäftigt die Wirtschaft intensiv und findet sich mit dem „E-Commerce-Kaufmann“ auch am Lehrplan wieder.

Das bedeutet aber nicht, dass sich jeder Händler sofort eine Website samt Online-Shop zulegen soll. Ob nicht eher ein Newsletter oder der ein Marketplace – also eine bereits bestehende Verkaufsplattform, auf der man seine Produkte anbietet – geeignet sind, hänge laut Thaler vom Status Quo des Unternehmens ab: „Größe, finanzielle Situation und Erfahrung mit dem Thema E-Commerce spielen jedenfalls eine Rolle.“ Ein Onlineshop sei mit viel Aufwand verbunden und vergleichbar mit einer eigenen Filiale. Außerdem müsse man dem Ganzen „ein bis zwei Jahre Zeit geben, damit es sich rentiert.“

Eines von sieben: Aus dem Internet unter den Tiroler Weihnachtsbaum

Für einige geht die Rechnung aber auf, immerhin: Zwei von drei Tirolern unter 45 Jahren beziehen regelmäßig (also mindestens drei bis viermal im Jahr) Waren aus dem Internet. Und auch zu Weihnachten bringt heuer laut Umfragen eines von sieben Geschenken nicht das Christkind, sondern der Paketdienst direkt vom Onlinehändler. Der Großteil der Aufmerksamkeiten werde laut Wirtschaftskammer Tirol aber dennoch vor Ort in den Läden gekauft.

Generell fühle man sich vom Online-Handel aber nicht bedroht und blicke mit einem gesunden Optimismus aufs kommende Weihnachtsgeschäft, berichtet Thaler: „Einerseits ist die Konjunkturentwicklung im Tiroler Einzelhandel heuer noch etwas besser als im Vorjahr. Andererseits zeigen Umfragen, dass die Tirolerinnen und Tiroler heuer im Schnitt rund 380 Euro und damit um 10 Euro mehr als im Vorjahr für Geschenke ausgeben wollen. Es gibt also durchaus Grund für die Tiroler Händlerinnen und Händler optimistisch in das Weihnachtsgeschäft zu gehen.“

Laut Erhebungen der KMU Forschung Austria planen neun von zehn Tirolern ab 15 Jahren im schnitt sechs Geschenke zu kaufen. „Hochgerechnet werden damit weit mehr als drei Millionen Geschenke unter den Tiroler Christbäumen liegen“, erklärt Ernst Gittenberger (KMU Forschung Austria). Beliebt seien vor allem Textilien, Gutscheine, Bücher, Spielwaren, Kosmetika und – besonders in Tirol – Sportartikel, gefolgt von Selbsgemachtem, Schmuck und Geschenken im Kultur- und Unterhaltungsbereich sowie Unterhaltungselektronik.