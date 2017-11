Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Egal mit welchem Taxi man in Innsbruck unterwegs ist – die Tarife sind stets dieselben. Diese legt Landeshauptmann Günther Platter (VP) kraft seiner Funktion per Verordnung fest. Dem gehen Verhandlungen zwischen der Arbeiter- und der Wirtschaftskammer voraus. Der Stadt Innsbruck steht ein Anhörungsrecht zu. Ähnlich ist es in allen österreichischen Städten ab 100.000 Einwohnern.

Für die Innsbrucker Taxikunden wird es ab 1. Februar 2018 wieder teurer werden. Der Innenstadt-Zonentarif (inklusive der ersten 1300 Meter) soll von derzeit 6,20 Euro um 40 Cent auf 6,60 € angehoben werden. Der Streckentarif 1 (1,3 bis 4 Kilometer) ändert sich insofern, als dass bis dato je angefangener 105,26 Meter 20 Cent fällig wurden, künftig sind es bereits 20 Cent pro 100 Meter. Für zwei Kilometer sind also demnächst zwei Euro zu berappen. Wer mehr als vier Kilometer fährt, muss nicht mehr ab 117,65, sondern nur noch alle 111,11 Meter weitere 20 Cent zahlen. Somit kostet der Kilometer dann 1,80 Euro. Ebenso erhöht werden soll der Nacht-, Sonn- und Feiertagstarif von 6,60 auf 7 Euro. Unverändert bleibt der Wartetarif (50 Cent pro angefangener Minute).

AK und WK haben sich Mitte Oktober auf die neuen Tarife geeinigt, dem Senat werden sie morgen vorgelegt. Der zuständige Stadtrat Gerhard Fritz (Grüne) sagt, sein Amt werde keine Einwände dagegen erheben, weil sich beide Kammern einig wären und LH Platter ohnedies nur auf Basis dessen eine Verordnung erlassen wird. Darüber hinaus ist Fritz aber der Meinung, dass die Taxitarife nicht verordnet, sondern vom Markt bestimmt werden sollten.

Anton Eberl ist stv. Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer. Er war bei den Tarifverhandlungen mit dabei. Und er steht zu den Erhöhungen, die ohnedies nicht einmal die Inflation seit der letzten Anpassung im Jahre 2013 abbilden würden, wie er sagt. Deshalb glaubt er auch nicht, dass Kunden abgeschreckt würden. Vergleiche mit Wien oder Salzburg scheut er nicht: „Innsbruck ist günstiger.“

Wiewohl ein Vergleich kein einfacher ist. In fast jeder Stadt herrschen andere Regeln. Beispiel Salzburg: Der Grundtarif beträgt hier laut Auskunft der örtlichen WK 3,30 €. Inkludiert sind aber nur die ersten 99 Meter. Bis 1,5 Kilometer werden pro 134 Meter 20 Cent verrechnet. Jedoch fällt bereits ab knapp 30 Sekunden ein Wartetarif an. Und das, so Eberl, schlage sich bei vielen Ampeln im Preis nieder. In einer Stadt mit derart vielen Baustellen, sagt Eberl, sei dies ein klarer Vorteil für die Innsbrucker Taxikunden.

Florian Salzburger, Referent bei der AK, sagt, dass die WK zunächst gar eine Erhöhung um 9,7 Prozent gefordert hätte, geworden seien es nun sechs Prozent. Das decke sich auch mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindex zwischen 2013 und 2017. Jedoch sei auch bei den Taxipreisen „irgendwann der Plafond erreicht“. Gegen eine automatische Indexanpassung wie in Salzburg spricht sich die AK Tirol strikt aus.