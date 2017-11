Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Während es in anderen Tourismusverbände dieser Tage kämpferische Duelle um die jeweiligen Obmannsessel gibt bzw. gab, kann Innsbrucks TVB-Chef Karl Gostner der heutigen Vollversammlung relativ gelassen entgegenblicken. Das abgelaufene Tourismusjahr entwickelte sich über den Erwartungen (siehe Kasten), die Vorfreude auf kommende Großereignisse wie Kletter- und Rad-WM ist groß. Einzig eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft trübt ein wenig die Stimmung. Wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, auf TT-Anfrage bestätigt, liegt eine Eingabe wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch vor. Diese wurde Anfang Oktober von einer Innsbrucker Unternehmerin eingebracht. Nicht gegen Gostner als Person. Es geht um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. So soll in der TVB-Vollversammlung 2016 der Antrag der Unternehmerin auf geheime Abstimmung über die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe für Oberperfuss nicht behandelt worden sein. Gostner weiß von der Anzeige, wie er der TT bestätigt. Mayr sagt, man werde die Eingabe prüfen.

Der Vollversammlung werden Gostner und TVB-Direktorin Karin Seiler-Lall jedoch weit Erfreulicheres zu berichten haben. Der Übergang vom Orts- zum Regionsdenken sei sehr gut gelungen, sagen beide unisono. Trotz einiger Befürchtungen, die Dörfer würden unter der Dachmarke „Region Innsbruck“ auf der Strecke bleiben, sei das Gegenteil nun auch zahlenmäßig belegbar, sagt Seiler-Lall. Bereits im ersten Jahr hätten die Mittelgebirgsgemeinden im Süden und Westen ihre Buchungen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln können. Ebenso positiv sei, dass sich der (allgemein) negative Trend bei der Aufenthaltsdauer erstmals ins Positive gedreht habe – zumindest im Sommer. Gostner gibt dies auch als erklärtes Ziel für die kommenden Jahre aus: „Die Aufenthaltsdauer zu steigern, ist aber wesentlich schwieriger als die Zahl der Nächtigungen.“ Unterstützend beitragen dazu soll auch die Weiterentwicklung der im Mai eingeführten „Welcome Card“. Ab zwei Übernachtungen können Gäste damit einige Bergbahnen kostenlos nutzen. 58.000-mal sei sie in den ersten fünf Monaten im Umlauf gewesen, so Seiler-Lall.

Unter dem Schlagwort „Exploring“ wird intensiv daran gearbeitet, Innsbruck stärker als „Homebase“ auch für Urlauber mit weiterem Aktionsradius zu etablieren. Denn im internationalen Vergleich seien Distanzen bis zu zwei Fahrstunden (Bsp. nach Zell am See) für manche Gästeschichten kein Problem.

Die unumstrittenen Höhepunkte im kommenden Jahr sind für die Touristiker die Kletter- (6. bis 16. September) und Rad-WM (22. bis 30. September). Speziell die Radtage könnten die Hoteliers in und um Innsbruck schon jetzt locker zwei- bis dreimal belegen, so groß sei die Nachfrage nach freien Betten. In Summe würde der September „sehr herausfordernd für uns“, sagt Seiler-Lall. Wobei Gostner alle Beteiligten davor warnt, dass „wir Kompromisse eingehen, nur, damit es für uns leichter wird“. Insbesondere im organisatorischen Bereich.

Dass das Zusammenschlussprojekt Muttereralm/Axamer Lizum auf Eis liege, weil die derzeit einzig machbare Variante nicht dem Wunsch der Lizum-Eigentümer entspreche, bedauert Gostner. Bis zum Ende des TVB-Strategieprozesses 2022 soll aber auch dies gelingen. Dies liege auch daran, dass dann die Konzession für den verbindungsnotwendigen Birgitzköpfllift ablaufe.