Von Christoph Blassnig

Matrei – Das bisher etwas unscheinbare Dasein der Touristeninformation in Matrei gehört der Vergangenheit an: Das Büro wurde umgebaut, ein prominenter eigener Zugang vom Rauterplatz wurde geschaffen.

An zwei Touchscreen-Terminals im gläsernen Vorraum können Neuankömmlinge rund um die Uhr eine Unterkunft finden oder sich über die Region und lohnende Ausflugsziele informieren.

Insgesamt 250 Quadratmeter Fläche stehen dem Tourismusbüro in Matrei nun zur Verfügung. Davon dient mehr als die Hälfte der direkten Gästebetreuung. Bodentiefe Fensterfronten gewähren Einblicke in das Innere des Büros. Großflächige Deckenleuchten und hinterleuchtete Motivbilder aus dem Nationalpark sind schon von draußen gut sichtbar.

Für eine optimale Strukturierung und Nutzbarkeit sollen auch die hinteren Bereiche sorgen: Ein Videoraum für Gruppen bis 30 Personen ist vorhanden, dazu Büros, Lagerräume, eine Mitarbeiterküche und ein Besprechungsraum für den Regionalausschuss. Bürgermeister Andreas Köll hat die Wiederansiedelung einer Post-Servicestelle hineinreklamiert: „Ein vielfach geäußerter Wunsch der Bevölkerung, nachdem der Spar-Markt dieses Angebot zurückgelegt hat“, wie er sagte. Die drei TVB-Bediensteten werden die Poststelle mitbetreuen.

Ein Outdoor-Erlebnisunternehmen wie auch ein Reisebüro sind den Räumen direkt angeschlossen.

Nicht ohne Stolz und mit betont höflicher gegenseitiger Wertschätzung haben Köll und TVB-Obmann Franz Theurl die neue Informationsdrehscheibe in Matrei ihrer Bestimmung übergeben. Zu den Kosten von 400.000 Euro hat der Tourismusförderungsfonds des Landes laut Köll ein Viertel beigetragen.

Touristengruppen sollen sich am Standort treffen. Der Filmraum soll Ausgangspunkt für Ortsführungen und kleine Rundwanderungen werden. TVB-Obmann Theurl sagte, das Büro in Matrei stehe den Räumlichkeiten in Lienz in nichts nach. „Im Gegenteil!“