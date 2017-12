Von Harald Angerer

Hochfilzen, Fieberbrunn – Er war wieder ein voller Erfolg – der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Zumindest was den Bewerb betrifft. Denn außerhalb des Biathlon-Stadions sah die Sache etwas anders aus. Da war die Stimmung überschaubar – zum Unverständnis der 28.000 Biathlon-Fans und vieler Einheimischer. Der Fieberbrunner Weltcup-Moderator und Sport-Vermarkter Stefan Stein­acher spricht gar von hochgeklappten Gehsteigen. Er machte seinem Frust auf Facebook Luft und erntete viel Zuspruch.

„Pillerseetaler, was ist los mit euch/uns? Wir haben mit dem Biathlon-Weltcup eine der wichtigsten Winterveranstaltungen in Österreich und gleichzeitig dadurch in der Region sehr viele Gäste. Aber was außerhalb der Biathlon-Arena stattfindet, ist einfach nur traurig“, diagnostizierte Steinacher am Montag auf der Internetplattform. Er wollte mit dem Posting zu einer Diskussion anregen, sagt Stein­acher gegenüber der Tiroler Tageszeitung und ist überzeugt: „Die Region muss die Veranstaltungen mehr leben, denn wir profitieren alle davon.“ Dezidiert gehe diese Kritik nicht an das Organisationskomitee, die Gemeinden und den TVB. Auch Österreichs Biathlon-Aushängeschild und Hochfilzner Dominik Landertinger kommentierte den Eintrag Steinachers: „Du hast vollkommen Recht, der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ist eine Wahnsinns-Veranstaltung, aber für die Fans wird nach dem Rennen wenig geboten.“

Die Kritik kam auch beim Tourismusverband Pillerseetal an und war bei der Aufsichtsratssitzung am Montagabend ein Thema, wie TVB-Geschäftsführer Armin Kuen bestätigt. Von Seiten des TVB und der Gemeinde Hochfilzen wäre auch eine größere Veranstaltung geplant gewesen. „Geplant war ein Event vor dem Kulturhaus mit prominenten Sportlern, Bands und DJs, in den die Siegerehrung eingebunden gewesen wäre“, schildert Kuen. Dies sei aber dann kurzfristig nicht zustande gekommen, weil man nicht das Okay vom Internationalen Biathlonverband IBU und dem Sportvermarkter Infront bekommen habe.

Die Idee sei aber nicht gestorben, im nächsten Jahr soll die Veranstaltung umgesetzt werden. Auch das Budget von 100.000 Euro sei bereits mit TVB, Gemeinde und Sponsoren gedeckt gewesen. Auch Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk verweist auf die geplante Veranstaltung, die nicht zustande gekommen ist. Man werde aber für 2018 daran arbeiten. Bis Jänner 2018 soll das Konzept stehen. Dass in den Hotels, in denen die Mannschaften gewohnt haben, keine Partys stattgefunden haben, kann er verstehen, „aber es gibt im Tal auch andere Lokalitäten“, sagt Walk. Wichtig sei es, nach Verbesserungen zu suchen.

Auch will der TVB die Wirte mehr ins Boot holen. Man könne die Wirte aber nicht zum Aufsperren zwingen, betont Kuen. Mehr Zusammenhalt würde sich hier Steinacher wünschen. „Beim Weltcup in Flachau arbeiten die 20 größten Wirte der Region zusammen“, schildert er ein positives Beispiel, wie es auch in Hochfilzen und Fieberbrunn gehen könnte. Auch Kuen will Fieberbrunn mehr einbinden. So wäre auch eine Siegerehrung im Ort denkbar. „Das gab es ja auch schon“, sagt Kuen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass die Weltcup-Party im Biathlon Village nicht schon um 19 Uhr endet, sondern bis 21 Uhr geht.