Knittelfeld – Der Masseverwalter der Toni‘s Handels GmbH, Helmut Fetz aus Leoben, bestätigte Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage, dass das Unternehmen vorerst nicht geschlossen werden muss. Er habe zusammen mit der Geschäftsführung eine Fortführung geprüft: „Die Bauern liefern weiter und ich sorge auch dafür, dass sie bezahlt werden, sofern der Handel die Eier weiter abnimmt, wovon ich ausgehe.“

Fetz wolle aber noch die Zahlungsfristen in Richtung Bauern und Handel – Großabnehmer sind Spar und Rewe – verkürzen, damit der Betrieb weiter laufen kann. Am Montag sollen die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über die weitere Vorgehensweise vom Masseverwalter informiert werden. Zudem wartet Fetz auf Kaufinteressenten. Noch hätten sich keine bei ihm gemeldet und auch Angebote seien bisher keine bei ihm eingetroffen, doch „die werden sich schon melden“, meinte er zuversichtlich. Einem Bericht des „Kurier“ (Mittwoch-Ausgabe) zufolge soll unter anderem die Eiermacher GmbH aus Oberösterreich interessiert sein.

Die Toni Handels GmbH, die mit ihren „Toni‘s Freilandeiern“ vor allem in der Steiermark in vielen Lebensmittelgeschäften zu finden ist, hatte am Dienstag einen Konkursantrag gestellt. Die Überschuldung beträgt knapp 10 Mio. Euro. Etwa 100 Lieferanten, 38 Mitarbeiter und indirekt auch etwa 110 bäuerliche Partnerbetriebe sind betroffen. (APA)