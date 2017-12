Innsbruck – Die vor allem in der Inntalfurche und den Städten verlorene Olympia-Abstimmung habe auch andere Gründe gehabt, sie sei aber auch ein Alarmzeichen gewesen, sagt Mario Gerber gegenüber der TT. Der Rückhalt in der Bevölkerung sei in den letzten Jahren weiter geschwunden. In der Branche müssten jetzt alle zusammenhelfen, um die Tourismusgesinnung im Land wieder zu heben. Es brauche ein Miteinander von Tourismus und Bevölkerung. Sonst drohe irgendwann die Stimmung zu kippen, und das sei mit Blick auf Beispiele etwa in Spanien oder Italien, wo teils gegen den Tourismus und Urlaubermassen Stimmung gemacht werde, echt gefährlich.

„Wir müssen teilweise auch anders auftreten und viel mehr Werbung nach innen, also in Tirol, machen.“ Es reiche nicht, zu behaupten, dass viele Firmen in Tirol nur durch den Tourismus überleben würden, dass Kunden nur dank der Branche auf den Berg fahren könnten und es sonst vielfach nicht einmal fließend Wasser geben würde, so Gerber. Es brauche viel mehr Kommunikation – etwa darüber, dass nur jedes siebte im Zillertal fahrende Auto das eines Urlaubers sei.

Die Tirol Werbung mache im Ausland einen „Weltklasse-Job“ und habe „tolle Leute“, sie brauche aber dringend auch eine eigene Abteilung für die Kommunikation in Tirol selbst – auch, damit es statt einer Rekordjagd um Qualität und Wertschöpfung gehe.

Das neue schwarz-blaue Regierungsprogramm sei indes für den Tourismus ein großer Wurf, lobt Gerber – von der Senkung der Nächtigungs-Umsatzsteuer von 13 auf 10 %, „endlich praxisnäheren“ Arbeitszeitregelungen bis hin zu realistischen Abschreibungs-Zeiträumen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemängel. Dazu zähle auch der Mobilitätsbonus für eine Vermittlung von arbeitslosen Ost­österreichern. (va)